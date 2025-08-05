不是戒糖戒澱粉！醫曝逆轉糖尿病3關鍵

運動能提升胰島素敏感度，幫助糖分有效進入肌肉而非囤脂。示意圖。（美聯社）

2025/08/05 23:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕糖尿病不是吃糖吃出來的！新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健揭「雙循環理論」根源：脂肪肝＋脂肪胰，靠三招逆轉胰島素阻抗，研究證實46%糖尿病患成功緩解糖尿病，不是單靠戒糖就能解決。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發影片表示，真正關鍵在於胰島素阻抗，而元凶是肝臟與胰臟失調，形成「脂肪肝＋脂肪胰」的雙循環惡性機制。

請繼續往下閱讀...

蕭捷健指出，肝臟負責儲存與轉換糖分，當糖分攝取過多，會被轉為脂肪囤積，造成肝臟過勞，進而變成脂肪肝。這些多餘的脂肪又會轉送到胰臟，使胰臟功能下降，無法正常分泌胰島素，導致血糖無法進入細胞，只能漂浮在血液中，進一步惡化脂肪肝，陷入雙重惡性循環。

他強調，不少人誤信「戒澱粉就能控糖」，事實上不吃澱粉反而會導致代謝降低、營養不良與肌肉肝醣不足。改善胰島素阻抗應從三個方向著手：

1.把糖類吃進肌肉裡

規律運動是關鍵，特別是Zone 2有氧與肌力訓練，能提高胰島素敏感度。運動當日可採中碳或高碳飲食，幫助糖分優先進入肌肉細胞、避免囤脂。

2.幫肝臟大掃除

每週安排2～3天低碳飲食，讓肝臟有機會代謝並清除多餘脂肪，改善脂肪肝與血糖調節功能。

3.讓胰臟喘口氣

採取「水➝肉➝菜➝飯」的進食順序可穩定血糖波動，搭配1410間歇性斷食（14小時不吃、10小時進食），維持代謝節律，並提醒「早餐不能省」。

他補充，根據《DiRECT 隨機對照試驗》顯示，體重減輕10–15%，肝脂可於數天內明顯下降，胰臟脂肪則約8週內改善。試驗中糖尿病病程平均3年者，1年內有46%成功緩解、停藥；病程少於2年者緩解率更達71%。即使追蹤至第5年，仍有23%患者維持不需用藥狀態。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法