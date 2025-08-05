台日里海交流論壇 盼達到人與海共生永續發展

為推動台灣里海經濟，尋求漁業、再生能源、生態保育多贏的機會，環團與水產試驗所等單位共同舉辦台日里海交流論壇，盼人與海共生永續發展。（記者黃宜靜攝）

2025/08/05 14:01

〔記者黃宜靜／台北報導〕為推動台灣里海經濟，尋求漁業、再生能源、生態保育多贏的機會，環團與水產試驗所等單位共同舉辦台日里海交流論壇，盼找到人與海共生的永續發展。

台灣媽祖魚保育聯盟、台灣再生能源推動聯盟等環保團體與水產試驗所等單位今（5）日舉辦台日里海交流論壇，邀請日本里海學者日高健、鹿熊信一郎、福岡漁協副理事長半田孝之與博多彎海草床復育計畫大神弘太郎等人分享日本里海經驗，並與台灣專家、團體、漁民團體與再生能源產業進行交流。

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農業部水產試驗所研究員陳均龍表示，「里海」是延續里山倡議所提出的概念，強調人與海的共生，追求海岸地區社會生態系的永續發展，希望可以找出海洋資源與生物多樣性可以永續利用的海洋管理策略。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯表示，海洋資源日益匱乏，尤其是開發行為最密集的西海岸。然海洋資源保育速度比不上破壞的速度，族群數量越來越少的白海豚便是一個指標。若海洋資源好，漁業資源與白海豚族群就會上升，反之亦然，因此需找出共贏的海洋資源管理模式，有助於台灣白海豚生存，漁業與漁村文化也得以保留。

台灣海洋大學環境生物與漁業科學學系特聘教授廖正信表示，台灣周邊有黑潮及黑潮支流海流流經，有長達1600多公里的海岸線，擁有多樣化的海洋生物資源。然因氣候變遷、海域生態環境遭受污染、破壞及漁業資源過度利用等因素影響下，沿近海漁業資源明顯衰退。希望台灣積極管理漁獲生產、設置自然保護區、復育海洋漁業資源等，制定標準放流作業流程，「在對的時間、對的地點、用對的方法、放對的魚。」

珊瑚礁復育也是台日重點之一，鹿熊信一郎舉例，日本曾嘗試在恩納村進行珊瑚的立竿式養殖再生活動，在砂礫底質的海底打下鋼條，在距海底50公分高的地方養殖珊瑚，並切下養殖珊瑚的生長點，移植到周邊海域。

媒體聯訪時，多位記者詢問日本光電板設置現況；對此，半田孝之表示，日本目前有在農田上架設透光的太陽能板，利用電力協助農作物種植、施肥；不過，日本並未推行漁電共生，因日本養殖場多位於海上，需考量到強風與海岸災害。

半田孝之進一步指出，離岸風電風場址選擇至關重要，不建議在漁民的定置網、流動漁具等區域設置，目前福岡西部地區，鄰近的佐賀縣正強硬推動中，但當地居民十分反對。此外，也會將此次交流經驗帶回日本交流，盼促成未來台日之間在里海經濟上的合作。

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