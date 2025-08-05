水中掙扎求生！南部豪雨成災狗園淹水 空拍紀錄令人不捨

2025/08/05 00:26

南部豪雨成災，連狗園也大淹水。（台灣動物緊急救援小組提供）

南部豪雨成災，連狗園也大淹水。（台灣動物緊急救援小組提供）

南部豪雨成災，連狗園也大淹水。（台灣動物緊急救援小組提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南部地區連日豪雨成災，台南永康「黃媽媽貓狗園區」因地勢低窪淹水，許多毛小孩泡在水中，連飼料也被沖毀，黃媽媽哽咽「看到犬隻泡在水裡，心裡真的好難過」，台灣動物緊急救援小組冒險涉水運送首批物資救急，空拍紀錄畫面令人不捨，發起募集飼料與重建狗園行動，號召網友協助狗園度過難關。

台灣動物緊急救援小組昨表示，南部連日來豪雨狂炸，重創台南永康「黃媽媽貓狗園區」，水淹一度及胸，不但毛小孩泡在泥水裡發抖，部分飼料與物資也被沖毀；小組冒險挺進淹水災區，用空拍機紀錄園區淹水實況，可見毛小孩奮力在水中掙扎求生，還有毛小孩瑟縮角落發抖，眼神滿是驚恐與求救，災情慘重令人不捨，引起網友關注。

小組執行長倪京台說，園區位在台南永康魚塭區，因地勢太低逢雨必淹，連水都抽不出去，豪雨重創淹水慘重，4年前曾募集220個棧板，總計花費20萬元，雖難抵這次大水，但棧板漂浮起來，成為毛小孩暫時避難所，免於長時間泡在水裡，網友愛心發揮很大功效。

小組昨天運送首批物資北上救急，包括貓狗飼料38包、貓狗罐頭12箱、老犬專用飼料21包，缺水一併載運可飲用礦泉水30桶；目前園區環境泥濘且空間有限，其餘物資將陸續運送，並於網路發起募集飼料與狗園重建行動，除了後續展開園區修繕外，也避免園區淹水後，又發生斷糧危機，號召網友伸出援手，一同參與救助行動。

南部豪雨成災，連狗園也大淹水。（台灣動物緊急救援小組提供）

南部豪雨成災，連狗園也大淹水。（台灣動物緊急救援小組提供）

南部豪雨成災，連狗園也大淹水。（台灣動物緊急救援小組提供）

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