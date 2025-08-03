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    728西南氣流事件兩波高峰 最大24小時降雨量破千毫米

    0728西南氣流事件造成兩波降雨高峰。（氣象署提供）

    0728西南氣流事件造成兩波降雨高峰。（氣象署提供）

    2025/08/03 22:40

    〔記者吳亮儀／台北報導〕自7月28日起受西南氣流侵襲影響，中南部豪大雨釀成多處災情，但明天（4日）雨勢稍微減緩、週三（6日）起恢復典型夏季天氣型態。中央氣象署今天晚間回顧這起西南氣流事件，兩波降雨高峰「天天有豪雨或以上等級」的強降雨。

    這起0728西南氣流事件有兩波降雨高峰，第一波從7月28日起到8月1日，第二波從8月2日到今天。氣象署資深預報員朱美霖在今晚的氣象署記者會說明，這兩波降雨天天都有致災性的強降雨，特別是中南部地區，在24小時降雨量、最大3小時降雨量、最大時雨量都很可怕。

    第一波強降雨中，最大24小時降雨量在高雄山區的小關山測站，達1037毫米；最大3小時時雨量是第二波的屏東山區「口社」測站，有284毫米。朱美霖指出，最大時雨量也可看到從台中到屏東，很多地方的測站超過100毫米，甚至嘉義平地的太保測站有123毫米居冠，這種降雨量都是極為嚴重的致災性強降雨。

    朱美霖提醒，明天（4日）清晨前仍有對流移入，苗栗以南地區、嘉義以南山區及金門地區仍有雨勢；明天白天苗栗以南斷斷續續有陣雨或雷雨，北台灣在大台北及各山區則有午後雷陣雨，可能有局部大雨。

    「明天晚間台灣附近太平洋高壓逐漸增強，週二因西南風帶來的降雨會減少」，朱美霖說，但週二白天中南部還是會有斷斷續續的陣雨或雷雨，大台北則是以午後雷陣雨為主，週三起天氣才會逐漸穩定，恢復到典型的夏季天氣型態。

    未來12小時定量降水預報。（氣象署提供）

    未來12小時定量降水預報。（氣象署提供）

    嘉義以南山區仍有強降雨。（氣象署提供）

    嘉義以南山區仍有強降雨。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    未來天氣注意事項。（氣象署提供）

    明天北部仍要注意高溫。（氣象署提供）

    明天北部仍要注意高溫。（氣象署提供）

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