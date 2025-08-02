天際綫樂團桃園暖身 8/7赴星挑戰佛萊士音樂賽

「天際綫樂團」團員主要來自桃園各地，團員從國小到大學生都有。（記者黃政嘉攝）

2025/08/02 21:22

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園「天際綫樂團」由68位熱愛音樂的青少年組成，8月7日至12日將赴新加坡征戰「佛萊士音樂比賽」。為呈現賽前準備成果，樂團今晚先在桃市客家文化館演藝廳公開演出，從經典交響樂章到現代作品，展現台灣年輕音樂的新力量。

天際綫樂團為迎戰高水準的國際賽事，邀請多位資深音樂教師擔任指導，包括旅台波蘭籍大提琴家馬士杰、桃園音樂名師黃勳斌、蕭仁忠，以及專業打擊樂指導老師黃佳莉。

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團長蕭睿柏學習小提琴已10年，他說，今年1月才成團，團員主要來自桃園各地，團員從國小到大學生，把握時間磨合，盼這次國際賽事能留下美好回憶與經驗，樂團初衷不僅在提升團員的演奏技巧與舞台經驗，更希望透過團體合作的訓練，展現扎實基本功與詮釋對音樂的熱情。

黃勳斌說，天際綫樂團是非營利樂團，更是一個「愛好音樂者的家」，進到這個「家」，一同成長、進步，也讓更多人因此愛上音樂。

「天際綫樂團」8月7日將赴新加坡征戰「佛萊士音樂比賽」，今晚在桃市客家文化館演藝廳公開演出。（記者黃政嘉攝）

「天際綫樂團」邀請旅台波蘭籍大提琴家馬士杰（右）指導。（記者黃政嘉攝）

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