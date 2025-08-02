「時雨量50毫米」跟瀑布一樣！一圖看懂中南部近日降雨多可怕

氣象署希望透過圖表讓民眾更了解「時雨量」與實際雨勢之間的關係。（取自氣象署）

2025/08/02 17:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中、南部地區連日暴雨，「時雨量」動輒突破70、80毫米，但一般民眾可能不太懂「時雨量」代表的意思，對此，氣象署也特地製圖解析，例如50毫米的時雨量，代表雨勢就已經跟瀑布一樣，100毫米以上更是極易致災等級。透過圖表，氣象署希望讓民眾更了解「時雨量」與實際雨勢之間的關係。

氣象署今日在粉專發文並附上圖表，讓民眾理解「時雨量」概念。氣象署指出，「時雨量」指的是一小時內累積的降雨量，是判斷降雨強度的主要指標。與「日雨量」相比，時雨量能更真實反映降雨是否集中、是否來得又急又快。在防災上，時雨量高，意味短時間內大量雨水衝擊地面，特別容易造成積淹水、交通中斷，甚至山區土石流風險。

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氣象署指出，10至20毫米時雨量，一般人會覺得「下大雨了」，傘下難免濕鞋褲；當雨量來到30毫米以上，雨勢如同倒水桶，路面會出現明顯積水，開車視線不良；50毫米以上則猶如瀑布傾瀉，幾乎無法撐傘行走，車輛雨刷開到最快仍看不清路況。若超過80毫米，就會超出多數都市排水系統的設計上限，極可能導致大規模積淹水、溪水暴漲、土石崩塌等災情。100毫米以上更是極端天氣，極易致災。

氣象署指出，事實上，全台目前排水系統設計上限最高的台北市，也僅為時雨量78毫米，多數縣市低於此標準。因此，當時雨量突破80毫米，無論下在都市或山區，災害風險都會迅速升高。

另外，氣象署也強調，「時雨量」和「總雨量」是不同概念。例如夏季午後雷陣雨，可能只下了短短20~30分鐘，累積雨量不過30毫米，但若集中在極短時間內下完，威力仍然驚人，依舊足以淹水、沖刷山坡。相反的，若是整天下雨、雨勢緩和，總累積雨量可能超過雷陣雨，但致災風險不見得比較高。

目前氣象署針對這類天氣現象設有「短延時強降雨」特報制度，包括：

一小時雨量超過40毫米 → 短延時大雨

三小時雨量超過100毫米 → 短延時豪雨

三小時雨量超過200毫米 → 短延時大豪雨

當這些等級被觸發，氣象署將發布豪大雨警戒，提醒民眾提高警覺，尤其要注意都市低窪地區、河川邊活動及山區交通安全。

最後，氣象署提醒，未來幾天南部地區仍有對流發展機會，午後雷陣雨與西南氣流交織，短延時強降雨隨時可能發生。民眾除了看總雨量數字，更應關注時雨量與降雨集中程度，才能真正掌握一場雨的「威力」，做出正確防災應變。

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