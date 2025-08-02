再擴大！19縣市降雨警報、8地區防大雷雨 屏東「紫爆」超大豪雨

受到西南風影響，易有短延時強降雨，氣象署今下午1時00分接續發布19縣市超大豪雨、大豪雨、豪雨及大雨特報。（資料照）

2025/08/02 14:28

首次上稿：13:49

更新時間：14:28



劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到西南風影響，易有短延時強降雨，氣象署稍早發布18縣市發布降雨警報，今下午1時00分接續發布，擴大為19縣市超大豪雨、大豪雨、豪雨及大雨特報。

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氣象署指出，屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，今日台南市地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、高雄市地區、屏東縣地區及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北地區、苗栗地區、中部地區、花蓮地區、台東地區、桃園市山區、新竹市山區、宜蘭縣山區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。超大豪雨地區：屏東縣。大豪雨地區：台南市、高雄市。

氣象署同時針「基隆市、新北市、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時00分止，同時針對「台北市、新北市、宜蘭縣」發布災防告警訊息，台北市持續至下午3時07分止，新北市、宜蘭縣持續至下午4時07分止。

受到西南風影響，易有短延時強降雨，氣象署今下午1時00分接續發布19縣市超大豪雨、大豪雨、豪雨及大雨特報。（圖擷取自氣象署）

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