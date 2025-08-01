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    基隆環保局推以功代金 公益捐款給社福單位抽好獎

    雞籠中元祭將至，基隆市環保局推以功代金活動，鼓勵民眾紙錢減量，將購買紙錢轉化為功德金捐贈給基隆市社福單位，民眾上網登錄抽好禮。（圖為基隆市環保局提供）

    雞籠中元祭將至，基隆市環保局推以功代金活動，鼓勵民眾紙錢減量，將購買紙錢轉化為功德金捐贈給基隆市社福單位，民眾上網登錄抽好禮。（圖為基隆市環保局提供）

    2025/08/01 10:13

    〔記者俞肇福／基隆報導〕一年一度的雞籠中元祭將於國曆8月23日登場，基隆市環境保護局即日起至9月21日推動紙錢減量與「以功代金」公益祭祀活動，鼓勵民眾以愛心捐款代替紙錢焚燒，實踐環保與行善雙重意義；環保局鼓勵民眾「以功代金」捐贈給基隆市社福團體並上網登錄，即可抽除濕機等好獎。

    焚燒紙錢釋放懸浮微粒（PM2.5）與揮發性有機物（VOCs）成為都市空氣污染的潛在來源，對呼吸道疾病患者、兒童與長者健康風險尤為顯著。環保局指出，推廣「以功代金」制度是提升空品、減碳降污與轉型永續祭祀文化的重要作法。

    基隆市環保局活動民眾僅需憑2025年4月1日至9月21日300元以上公益捐款收據，即可參加抽獎。捐款方式可透過四大便利商店（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商）多媒體機台選擇「以功代金」項目，並點選基隆市社福團體為受贈單位，再至指定網站完成資料登錄，即可獲得抽獎資格。本次獎項內容包括除濕機、氣炸烤箱、節能風扇及全聯禮券等實用好禮，將於10月1日進行公開直播抽獎。

    環保局局長馬仲豪表示，基隆市已持續推動祭祀污染減量多年，本年度再次擴大「以功代金」活動，希望引導民眾逐步轉向以鮮花素果、蔬食供品或徒手致意方式祭拜，擺脫對紙錢焚燒的依賴，打造「無煙、無害、有心意」的新型態祭祀文化。

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