下到快發霉！下週二前中南部續防強降雨

中央氣象署指出，今天（8月1日）受西南風影響，水氣偏多、天氣不穩定，容易出現短延時強降雨，氣象署今晨持續對台中以南等10縣市發布大豪雨、豪雨特報。（資料照）

2025/08/01 07:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（8月1日）受西南風影響，水氣偏多、天氣不穩定，容易出現短延時強降雨，氣象署今晨也持續對台中以南等10縣市發布大豪雨、豪雨特報。

今日苗栗以南地區及東南部山區整天不定時有陣雨或雷雨，中南部地區下雨時間長，仍有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。至於北部及東半部雖然大多為多雲的天氣，不過出現午後雷陣雨的機率高，大台北地區及其他山區有局部大雨發生的機率，午後請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用

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今日氣溫方面，中南部及台東高溫約29至32度，其他地區約33至35度，感受會較為悶熱。

氣象署提醒，因西南風偏強，桃園、新竹、恆春半島及綠島、蘭嶼、金門、馬祖局部地區易有平均風6級或陣風8級以上的強風；基隆北海岸、東半部（綠島、蘭嶼）及南部沿海有長浪發生的機率，浪高普遍來到2至3米，東南部海面可來到3米以上，海邊活動請注意安全。

針對颱風動態，氣象署表示，第8號颱風竹節草昨天上午8時減弱為熱帶性低氣壓，並在晚上8時減弱為低氣壓；第9號颱風柯羅莎，今天凌晨2時中心位於東京南南東方490公里的海面上，朝日本南方近海移動。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日受西南風影響，受降雨洗除作用影響，空品多為良好至普通，北部位於下風處，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

未來天氣方面，週六西南風再增強，下週日、下週一西南風偏強，易有短延時強降雨，苗栗以南有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，尤其南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，北部及東南部地區偶有局部短暫陣雨或雷雨，而其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週二西南風逐漸減弱，水氣仍多，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週三高氣壓逐漸增強，中南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下週四各地大多為多雲到晴，僅中南部地區有零星短暫雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週五至下下週日各地大多為多雲到晴、悶熱，注意午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

下週六至下下週一受西南風影響，中南部地區易有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區水氣仍多，天氣亦不穩定。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 ~ 42 30 ~ 36 29 ~ 33 30 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

西南風影響，易有短延時強降雨，氣象署今晨對台中以南等10縣市發布大豪雨、豪雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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