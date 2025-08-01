屏東、台東一早大雷雨！10縣市大豪雨、豪雨特報

西南風影響，易有短延時強降雨，氣象署今晨對台中以南等10縣市發布大豪雨、豪雨特報，並針對屏東、台東發布大雷雨即時訊息。（圖擷自氣象署）

2025/08/01 06:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受西南風影響，易有短延時強降雨，氣象署今晨對台中以南等10縣市發布大豪雨、豪雨特報，並針對屏東、台東發布大雷雨即時訊息

氣象署今晨對台中以南等10縣市發布大豪雨、豪雨特報，其中大豪雨地區為高雄市、屏東縣，豪雨地區為嘉義縣、台南市，其餘6縣市為大雨特報範圍。氣象署提醒，今日高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣山區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，中部、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

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氣象署今晨5點20分及6點3分也持續針對「屏東縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，目前預估台東持續時間至6時45分止，屏東持續時間至7時0分。提醒當地慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

西南風影響，易有短延時強降雨，氣象署今晨對台中以南等10縣市發布大豪雨、豪雨特報，並針對屏東、台東發布大雷雨即時訊息。（圖擷自氣象署）

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