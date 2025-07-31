台中市長盧秀燕勘災：土石流警戒若轉紅 將強制撤離居民

盧秀燕至太平區黃竹里竹村路勘災。（市府提供）

2025/07/31 13:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市降豪雨，太平區黃竹里竹村路2巷口今（31）日清晨邊坡崩塌，道路中斷，影響約300戶居民進出，市長盧秀燕上午會同區公所、養護工程處及相關單位勘災，要求全力搶通，保障居民安全，且強調目前是土石流黃色警戒，若升為紅色警戒，將啟動強制撤離。

建設局表示，接獲通報後立即派員搶修；盧秀燕並表示，強降雨現象，今天一整天都還會發生，而且對於台中市，不管海線、山區、屯區都會有比較大的雨勢的預報，請民眾小心。

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由於竹村路是當地居民對外主要道路，盧秀燕表示，目前居民均安全，基本生活物資如糧食與水源充足，但若再度降雨，恐加劇崩塌情況，市府工程團隊會駐點待命搶修，避免居民出入困難。

盧秀燕並表示，中央氣象署已針對中南部地區民眾發布警示，從昨天晚上到現在為止，雷雨交加，除了造成部分道路坍方，有些道路正在進行搶通當中，截至今天早上10點鐘為止，29個行政區有28戶家裡積水，到大概10點多左右，已經有19戶退水，另外還在積水有9戶，會等雨停了解，是家裡內部造成，還是附近的排水系統有問題，會加以解決。

盧秀燕表示，中央氣象署一再提醒，今天一整天都還會發生強降雨，而且不管海線、山區、屯區都會有比較大的雨勢預報，且都是特別警示的地方。

她指出，台中市有幾個地方土石流黃色警戒，黃色警戒表示大家要特別注意，一旦轉成紅色的話，就會強制的撤離，現在29個區長及水利局、消防局、建設局都在待命當中，已請各區的指揮官要特別注意，雖然現在有些地方發的是黃色警戒，還不到強制撤離的紅色，會看情形，先做預防性的撤離，各區的指揮官會來做研判。

市長盧秀燕前往太平勘災。（市府提供）

台中市太平區黃竹里竹村路2巷口今（31）日清晨發生邊坡崩塌，造成道路中斷。（市府提供）

台中市太平區黃竹里竹村路2巷口今（31）日清晨發生邊坡崩塌，造成道路中斷，建設局派員搶修。（市府提供）

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