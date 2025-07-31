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    超美太平山「含金量最高」地點曝光 4度奪金級環保旅館標章

    海拔2000公尺高的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，1年四季景緻各有千秋，提供旅客住宿的「太平山莊」，第4度拿到金級環保旅館標章。（林保署宜蘭分署提供）

    海拔2000公尺高的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，1年四季景緻各有千秋，提供旅客住宿的「太平山莊」，第4度拿到金級環保旅館標章。（林保署宜蘭分署提供）

    2025/07/31 10:34

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕海拔2000公尺高的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，1年四季景緻各有千秋，提供旅客住宿的「太平山莊」，雖位處交通不便深山，仍因應豐富自然生態，打造環保住宿，成為全台首間金級環保旅館，今年則再次通過環境部認證，第4度奪金，成為超美太平山「含金量最高」地方。

    環境部推動綠色採購及鼓勵旅館業者取得環保標章，今年表揚多家民間企業及團體的綠色採購績優單位，並公開肯定連續20年及近1年取得金級或銀級環保標章旅館業者，其中在2012年率先拿到金級殊榮的「太平山莊」，也在名單內。

    林業及自然保育署宜蘭分署表示，太平山推動生態旅遊，住宿部分也符合37項金級環保旅館標章的審查標準，包括節能減碳、節水、廢水回收、排煙及除臭、噪音控制、採購綠色產品等。

    太平山莊營運也融入聯合國永續發展目標，除全面不提供一次性拋棄式盥洗用具，更鼓勵續住遊客不每日更換床單，還實施各項節水、節電措施，其中餐廳食材更與當地農戶合作，選購有機蔬菜，深獲旅客歡迎。

    宜蘭分署指出，太平山莊再次通過金級環保旅館標章認證，已第4度奪金，在追求服務品質的同時，亦兼顧環境保護責任，未來會持續實踐愛護地球的理念，和造訪旅客一起維護台灣美麗的自然山林。

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