西南氣流挾帶雨勢 台東災害剛復原又塌了

立委們應農民所求，要求緊急築堤供水，未料今早土堤又崩塌。（資料照片，莊瑞雄立委服務處提供）

2025/07/30 19:11

〔記者劉人瑋／台東報導〕由於先前丹娜絲颱風所造成災害，台東多處地區正要復原，如今又因持續大雨，正在搶修處瞬間土崩瓦解，一切需重頭再來。達仁鄉土坂村日前颱風時，部落青年還幫忙清除水溝，想不到部落對外道路崩坍，今天下午再度崩塌。縱谷圳溝在立委莊瑞雄與陳瑩要求下，農水署緊急動工引水，也因為土堤崩潰、一切又需重來。

東68線土坂大溪產業道路，為部落對外重要聯繫道路，據居民表示，崩塌地點歷來常有土石、樹枝等雜物堆積，積水造成雨水滲入路面、掏空路基造成崩塌，丹娜絲颱風已讓該處於21日坍方，今下午再度發生，剩下路面根本無法行走，居民質疑「沒有定期巡視、清淤就是如此，莫非每次都要部落青年在災情來臨前組隊清淤？」。

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另，近日接連的颱風與西南氣流帶來的豪雨重創台東地區農業灌溉體系，又正值二期稻作插秧黃金期、農民無水可用，立委莊瑞雄與陳瑩今日親自前往鹿野、關山等農田灌區，會同農田水利署南區分署及台東管理處工作站人員實地勘災，當時主管單位已緊急發包由大批怪手在溪流中挖堤，將水引入水圳，當天已解決灌溉問題，但今早又傳出土堤沖毀。

關山鎮光是有機農田耕作就有數百公頃，水圳進水口為土堤、逢雨則塌，鎮長長彭成豐雖有建築專業背景，希望建設耐久堤，但水利單位未必採納意見，灌溉只能靠莊瑞雄、陳瑩2立委協助應急。彭成豐說，水田從7月中到8月中插秧、施肥都密集要水，目前還有二成多農民尚未插秧，過了這段時間再無水可用，這期就要放棄，影響嚴重稻米生產。

立委們應農民所求，要求緊急築堤供水，未料今早土堤又崩塌。（資料照片，莊瑞雄立委服務處提供）

東68線土坂大溪產業道路在上次颱風時，民眾自主清淤，維持部落對外交通。（民眾提供）

東68線土坂大溪產業道路路基今天再度崩塌，部落對外交通受到影響。（民眾提供）

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