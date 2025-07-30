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    台南永康砲校搬遷後初定3單位進駐 沒有市刑大

    台南永康的砲兵學校即將搬遷，現址的規劃、利用，各界關注。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康的砲兵學校即將搬遷，現址的規劃、利用，各界關注。（記者吳俊鋒攝）

    2025/07/30 16:10

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康舊稱「陸軍砲兵飛彈學校」的「陸軍砲兵訓練指揮部」即將搬遷，原址的活化利用，正由市府積極規劃中，除了保留一定規模的綠地之外，現有營舍建物的進駐單位也初步敲定，分別是區公所，以及衛生局、原民會等，之前傳聞的刑事警察大隊則未列入，引發關注。

    國防部投入逾96億元打造的關廟新砲校已經完工，正著手搬遷作業，面積約69公頃的永康舊砲校，現址未來的轉型、活化，各界矚目，市府依照目前的二期開發範圍，初步規劃了創意設計園區專用區、經貿複合專用區、生活服務專用區，以及公園用地，還有包含機關用地、道路用地、停車場用地等他公共設施用地。

    至於營區內現有建物，初步確定保留由教官組使用的電訓大樓，共有3棟，為工字型格局，但因屋齡超過20年，市府計畫斥資翻修，經費估計約1.5億元，完工後，將由永康公所、心理衛生與原民會部落大學等單位進駐使用。

    永康區長李皇興指出，翻修項目包含內部的設備擴充、電梯裝置，且要通過消防安檢，取得建物使用執照等，預計2027年搬入，公所將使用北棟、中棟，以及南棟的3樓，而南棟的2樓與南棟的1樓，各由部落大學、心衛中心進駐。

    李皇興提到，在本所的職員已超過150人，現址辦公空間嚴重不足，未來搬至砲校的電訓大樓後，場域較為舒適，可提供鄉親更好的服務品質。

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