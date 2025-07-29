大考中心公布分科測驗五標 公民近3年最低、物理較去年提升

114學年度分科測驗今公布成績。（記者楊綿傑攝）

2025/07/29 09:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度分科測驗今上午9時公布成績及各科五標表，其中公民與社會五標均較前2學年低、物理五標則均高於去年，至於新增的數學乙考科的五標均高於近3年數學甲。大考中心主任張新仁表示，各科近三年五標接近，大致維持穩定。

今年分科測驗報考人數共3萬9190人，根據大考中心資料物理頂標52級分、前標44級分、均標30級分、後標18級分、底標12級分；化學頂標50級分、前標44級分、均標32級分、後標21級分、底標15級分；數學甲頂標46級分、前標39級分、均標27級分、後標16級分、底標11級分；生物頂標53級分、前標47級分、均標35級分、後標25級分、底標21級分。

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此外，歷史頂標50級分、前標45級分、均標38級分、後標32級分、底標27級分；地理頂標53級分、前標47級分、均標39級分、後標31級分、底標26級分；數學乙頂標52級分、前標44級分、均標30級分、後標18級分、底標12級分；公民與社會頂標50級分、前標45級分、均標37級分、後標30級分、底標24級分。

關於今年新增的數學乙考科，大考中心副主任黃璀娟分析，該科頂標減低標為40級分，在12級分至60級分間人數分布平穩，鑑別度良好，五標則均高於近3年的數學甲考科。

總體而言，以今年最多人選考的數學甲、物理、化學、生物（7836人），來看，整體成績表現與去年差別不大，至於若有選考範圍包括歷史、地理、公民與社會者，歷史及公民與社會則因題目稍難，成績表現略降。

大考中心公布114學年度分科測驗各科五標。（記者楊綿傑攝）

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