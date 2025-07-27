不懼中國打壓！高雄尼布恩合唱團東京國際賽摘金 「全場高喊Taiwan」

高雄「尼布恩合唱團」勇奪東京國際合唱賽金牌。（立委邱議瑩提供）

2025/07/27 22:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕來自高雄六龜的「尼布恩合唱團」，前往日本參加東京國際合唱大賽，卻遭中國抗議要求撤下國旗；團員不受影響，今（27日）晚間傳來捷報，該團以95.9高分勇奪金牌，在場的立委邱議瑩表示，大家當場高喊台灣，讓觀眾知道「我們不是Chinese Taipei，我們是Taiwan!」

此次台灣共有尼布恩合唱團等6組合唱團，參加「第七屆東京國際合唱大賽」，遭到中國要求主辦單位撤下台灣國旗，並將我參賽名義由「台灣（Taiwan）」改為「中華台北（Chinese Taipei）」。經過台灣駐日代表處抗議，最終主辦單位將台灣參賽名改為「中華台北」，也不懸掛所有參賽國國旗。

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尼布恩合唱團來自高雄六龜，指揮陳俊志昨天於臉書說，忽然收到主辦單位來信，因為有人抗議，所以比賽會場的國旗必須撤下，上台的名稱也必須從Taiwan改成Chinese Taipei。「一切都發生的如此突然，一大堆問號湧上心頭，但卻無力解決」，不過在立委邱議瑩與我國駐日大使及同仁們的努力，孩子們至少可以好好上台比賽。

對此，台灣駐日代表處予以譴責，強調接獲訊息後，立刻與合唱團及一同來日本的立委邱議瑩，積極向主辦單位交涉，日華議員懇談會會長古屋圭司也在第一時間為台灣仗義執言。但主辦單位仍決定，將台灣團參賽名稱改為「中華台北」，及不懸掛所有參賽國國旗。

邱議瑩今晚表示，昨天突然接到通知，因為中國抗議，今天無法掛國旗與唱名「台灣」，只能用「Chinese Taipei」來稱呼。她也感謝駐日代表處一直溝通，這樣的音樂比賽因為中國的介入，導致「台灣」消失在會場，讓她非常遺憾。

邱議瑩也說，聽完尼布恩合唱團的演唱，全場都非常感動，大家就一起喊出台灣，希望讓現場觀眾知道這支隊伍是來自台灣、來自高雄，也讓觀眾知道「我們不是Chinese Taipei，我們是Taiwan!」

「尼布恩合唱團」與國旗合影。（立委邱議瑩提供）

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