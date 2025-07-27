趕緊儲水！ 8縣市明起停水 這地區最長8天供水受影響

台灣自來水公司發布停水公告，有多個縣市的供水會受到影響。（資料照）

2025/07/27 19:08

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕趕快儲水囉！據台灣自來水公司公告，明天（28日）基隆、新北、雲林、嘉義、台南、屏東、台東等8縣市，將有部分行政區停水，停水時間最長的在新北，預計有8天的時間供水會受影響。

停水區域如下：

基隆市

仁愛區

停水時間：7/28上午9點至下午5點

停水區域：仁三路、仁四路、孝一路、忠三路、忠二路、愛一路、愛二路。

停水原因：配合基隆市政府下水道工程之仁愛區仁五路22號旁管線遷移停水作業。

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新北市

板橋區

停水時間：7/28至7/30，期間內上午9點至下午4點

停水區域：金門街11號至67號單號側（以上均含巷弄），每日施工後皆會復水。

停水原因：辦理板橋區金門街雙側汰換管線工程

土城區

停水時間：7/28至8/4，期間內上午9點至下午5點

停水區域：中央路二段61巷20至62號；中央路二段61巷24弄、34弄、44弄；中央路二段21巷5至11號等周邊巷弄。

停水原因：自來水管線汰換工程（原管線塑膠管汰換為延性鑄鐵管及不鏽鋼波狀管）。

雲林縣

斗六市明德里

停水時間：7/28至7/30，期間內上午8點至下午6點

停水區域：明德里育樂街、育英北街、育英北街270巷、育英北街258巷、育英北街246巷。

停水原因：斗六內環路及文化路巷道等汰換管線工程。

斗六市樂利街

停水時間：7/28上午9點至下午5點

停水區域：樂利街

停水原因：斗六所用戶新裝工程新舊管連接，停水33戶。提早完成提早送水。

嘉義縣

水上鄉

停水時間：7/28上午10點至下午2點

停水區域：大崙、二重溝、塗溝、太保市港尾等處及水上鄉嘉朴公路。

停水原因：辦理自來水公司在水上大崙小區管段測試及施作期間有停水需求。

嘉義市

西區

停水時間：7/28上午10點至下午4點

停水區域：健康三路53號至69-19號、健康二路69-1號至97號等。

停水原因：因辦理新裝工程（建案名稱：嘉義市政府環境保護局）需停水聯結施工。

台南市

佳里區

停水時間：7/28上午9點至下午4點

停水區域：營溪里溪洲37號、42號、48-49號、57-60號、66-72-3號

停水原因：配合新裝用戶（114-813~841春葉建設）申裝自來水，停水施工。

六甲區

停水時間：7/28上午9點至下午5點

停水區域：巖埤、珊瑚路一帶

停水原因：因正茂建設有限公司（六甲區七甲里岩段159-3地號）新裝用水申請，施工需停水。

左鎮區

停水時間：7/28至8/2，期間內上午9點至下午5點

停水區域：榮和里、三重溪

停水原因：辦理左鎮區光榮實小及三重溪等汰換管線工程。

新營區

停水時間：7/28至8/2，期間內上午8點至下午5點

停水區域：三民路、中山路、同濟街、大同路及鄰近巷道。

停水原因：辦理新營區三民路等汰換管線工程。

新市區

停水時間：7/28至8/1，期間內上午9點至下午6點

停水區域：豐榮。

停水原因： 辦理新市區豐榮汰換管線工程。

屏東縣

九如鄉

停水時間：7/28上午8點至下午5點

停水區域：九明街、九龍路、忠孝街、衛武街。

停水原因：斷管連接。

南州鄉

停水時間：7/28上午9點至8/1下午4點

停水區域：神農路。

停水原因：辦理南州鄉南安村汰換管線工程。

台東縣

東河鄉

停水時間：7/28至7/29，期間內上午9點至下午4點

停水區域：都蘭村、都蘭國小、都蘭國中（都橋以南至水往上流）等周邊區域供水用戶。東河鄉五線產業道路、圓山產業道路、花東海岸公路。

停水原因：辦理「成功系統-都蘭增設加壓站管線工程」自來水管線新、舊管連接作業。

確切停水資訊以台灣自來水公司公布為準。

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