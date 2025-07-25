首屆台灣盃火箭競賽旭海開幕 「火箭阿伯」看到高中生打磨組件超感動

首屆「台灣盃火箭競賽」今天登場，共有約200名學子組隊在旭海競賽。（記者陳彥廷攝）

2025/07/25 18:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國家太空中心（TASA）與屏東縣政府共同主辦首屆「台灣盃火箭競賽（Rocket Taiwan Cup）」，今天在屏東縣牡丹鄉旭海村的短期科研探空火箭發射場域舉行開幕儀式，全國15組隊伍、200名學生明天起在旭海試射火箭。

「台灣盃火箭競賽」吸引全台638名學生、56組隊伍參加，經初選、火箭設計培訓，6月8日複賽後，最終由大專組5隊及中學組10隊晉級決賽，開幕儀式邀請在地靈媒祈福揭開序幕，屏東縣副縣長黃國榮、國家太空中心主任吳宗信及各級民代、地方仕紳到場，為滿場參賽者加油打氣。競賽明天舉行，除了發射升空，也將評核火箭回收與系統驗證，後天則由陽交大、中央大學共3組隊伍進行表演賽。

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「令人既感動又羨慕！」TASA主任吳宗信致詞時特別分享，他入住車城海口的飯店，晚上出門運動時見到5、6個年青人在港邊拿著銼刀「西阿給」，他靠近一看，發現竟是本次賽事的高中生正在打磨組件，他看得既感動又羨慕，要是他的那個年代有這樣的環境與機會，讓他能夠在港邊的月光與同好一起研究該有多好，想必這也是這些學子一生無法忘懷的回憶。

屏東副縣長黃國榮說，旭海可說是全台最美的海岸線，今天正式點燃青年夢想的舞台，200名決賽選手將知識與實作結合，挑戰設計、組裝到發射的完整流程，縣府團隊跨局處協力籌辦賽事，競賽連續3天於牡丹鄉旭海村舉行，明天的直播派對同步於旭海集會所及縣立體育館進行，並推出「打卡送太空蠟筆組」活動，邀請民眾共襄盛舉，見證台灣火箭科技的重要里程碑。

高中組的競賽火箭。（記者陳彥廷攝）

首屆「台灣盃火箭競賽」今天登場，共有約200名學子組隊在旭海競賽。（記者陳彥廷攝）

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