暴力玩法！彰化市延平公園「挖土機」 不堪頑童狂操解體

彰市延平公園「挖土機」不堪頑童狂操解體，宣告「陣亡」。（圖由公所提供）

2025/07/25 17:10

〔記者湯世名／彰化報導〕又壞了！彰化市延平公園的兒童遊戲區，兩台挖土機與彈跳床等遊樂設施，一年多來經過無數小朋友的暴力「狂操」，一再故障、修理，其中1台挖土機日前終因不堪蹂躪解體宣告「陣亡」，拉起封鎖線，有民眾上網質疑公所為何不整修，但也有人反批是大人放任小孩大肆破壞所致；公所則表示會盡力修繕，給孩童一個安全的遊戲空間。

有民眾上網指出，當初延平公園建成就覺得這沙坑會很糟，果然沒多久沙池積水周圍髒亂，設備損壞許久也不見管理單位維護，落成剪綵啟用甜蜜期過後就日漸破敗無人問聞。

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不過也有民眾反批，這裡的器材時常壞掉，可能跟使用頻率及使用方式不當有相當高的關係，公所事實上也都會維修，但即使修好沒多久都會再毀損，常常看到小朋友用極其暴力的方式在使用器材，家長們應盡責教導小朋友正確使用方式，才能減少毀損頻率。

還有民眾指出，公共環境大家要共同守護，不要等到器材被玩壞才來檢討政府不修繕；彈跳床三天兩頭被玩壞，每天都有小孩往沙坑倒水、挖石頭進去；家長不應讓小孩暴力玩盪鞦韆，在溜滑梯山丘上追逐，還跳爆彈跳床。

彰化市公所公用事業課長陳進泓表示，公所一直都有在維護清潔及修繕，但經費有限且有些設施損壞太過嚴重，例如像挖土機就已無法修復需整組更換，但費用較高還需要時間，跳跳床則已安排廠商整組更換。

彰市延平公園「挖土機」只剩1台堪用，但也修了好幾次。（圖由公所提供）

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