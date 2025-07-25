南市北區表揚18位模範父親 近百歲蔡仁德奉獻公益

台南市北區表揚今年度18位模範父親。 （記者王姝琇攝）

2025/07/25 16:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市北區區公所今天（25日）舉辦父親節感恩表揚儀式，表揚本年度北區遴選的18位模範父親，由區長潘寶淑致贈匾額及禮品，祝賀感謝父親們的辛勞。

受表揚者中，最年長者為北華里98歲的蔡仁德，原於「車路墘糖廠」當工程師，最終與妻舅及親友投資科技公司任廠長一職。育有7女1子，鼓勵小孩要多參與公益事業，自己也曾獲志工績優獎，並於111、112年榮獲家庭志工獎肯定。

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81歲合興里的鄭泰男，曾服務於興南客運，並擔任公司產業工會理事長；積極協助處理各項勞資事務，力求為每位員工爭取最大福祉，致力維護公司內部和諧。2003年當選為台南市總工會理事長，更廣泛地為台南市的勞工朋友服務；退休後，擔任南市府勞工局及台南地方法院勞資爭議調解委員，至今仍在第一線協助處理勞資糾紛，堪為父親者之表率。

潘寶淑表示，今受表揚的爸爸們在家是位好父親，對外更致力於實踐社會關懷，將父愛延伸到社會，令人感佩。最高齡的蔡仁德教育子女奉獻公益；鄭泰男更是將己任延伸到為台南市的勞工朋友服務，今年度代表本區前往市府接受表揚。

本年度受北區公所表揚的模範父親名單為： 力行里鄭振發、大光里林芳源、大和里吳政雄、北門里楊清作、小北里黃益淮、仁愛里葉文榮、元寶里陳文鏞、文元里鄭國忠、文成里黃文榮、正覺里張耀、立人里盧慶盈、合興里鄭泰男、長勝里高式金、華德里陳志忠、北華里蔡仁德、長興里柯進淵、振興里黃顯淋、福德里顏振良，共計18位。

台南市北區表揚今年度18位模範父親，最高齡為98歲蔡仁德。（記者王姝琇攝）

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