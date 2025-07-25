4名青年用專業結合太空 獲選出席APRSAF年會

國家太空中心開辦太空事務青年選訓計畫，選拔青年才俊參與國際太空事務，今年有4人獲選，將代表台灣與國際交流。（太空中心提供）

2025/07/25 13:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕國家太空中心（TASA）選拔國內青年才俊，要參與太空事務的國際年會，經過提案討論後，今（25日）宣布由陳宏易、苗軒維、吳虹儒、李卓倫等4人脫穎而出，其將電機、電子、法律、材料等自身專業融入太空領域，將與TASA一同參加11月第31屆亞太區域太空組織論壇（APRSAF）年會，與國際舞台交流。

TASA表示，2022年起開辦太空事務青年選訓計畫，甄選18到35歲對太空事務有興趣的青年進行培訓，學員們於課程後提出希望於APRSAF發表、倡議的「太空事務行動方案」，優選者可進一步參與APRSAF，在國際太空事務會議上與各國交流互動，今年委託清華大學舉辦4天課程，共22名講師分享太空計畫、太空教育、太空科學、太空新創、太空產業、太空法制、太空安全、太空永續、國際參與等主題。

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該計畫昨日舉辦結業式，評審委員在聽取學員的太空事務提案後，評選由陳宏易、苗軒維、吳虹儒、李卓倫共4人脫穎而出，將與TASA一同參加11月在菲律賓宿霧舉辦的第31屆亞太區域太空組織論壇（APRSAF）年會。

太空中心表示，如陽明交大電機系學生陳宏易以「Venture to Orbit計畫：通過創投與嵌入式太空教育增進亞洲太空生態系」為題，提案針對經濟、商業專長者開設課程，匯聚為台灣與亞太地區太空生態系，引導資金投入。

清華大學電子所學生苗軒維以「太赫茲整合感測與通訊技術應用於數位孿生地球之衛星星座系統」為題，探討下世代太赫茲系統應用於整合感測、通訊衛星技術，及系統的永續性，透過工程專業解決實際太空問題，並結合社會科學專業預防未來問題。

台灣大學法律系學生吳虹儒提出「推動亞太太空環境治理合作 – 建立太空碎片監測與責任治理架構」行動方案，主張建立更完善的亞太區域太空環境治理機制，包含發展國際發射前環評標準，並建立太空領域感知資料共享機制，透過區域合作監測太空碎片、落實永續。

清華大學高熵材料研究中心學生李卓倫從材料科學與積層製造切入，提出台灣推動火箭自主與太空技術發展的路徑。透過高熵合金與金屬3D列印突破材料瓶頸，打造關鍵元件。

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