反對三重果菜市場搬遷蘆北 蘆洲民代、居民掛布條抗議

新北市蘆洲南北側農業區區段徵收案牽涉三重果菜市場搬遷至蘆北的「銀河灣計畫」，蘆洲民眾發起反對連署，也掛反對布條抗議。（新北市議會民進黨團提供）

2025/07/24 14:19

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市蘆洲南北側農業區區段徵收案牽涉三重果菜市場搬遷至蘆北的「銀河灣計畫」，蘆洲民眾發起反對連署，市議員李倩萍與陳啟能與當地30位里長、多名里民掛反對布條抗議；他們表示，2016年早已核定三重果菜市場原地重建都市更新案，市府2020年擅自推翻該案，「偷偷摸摸、橫柴入灶」把拆遷包進銀河灣計畫，若市府一意孤行，蘆洲將會有更強烈抗爭。

李倩萍、陳啟能說，2016年內政部早就核定市府送案的重建案，市府於2020年擅自推翻，在無選址標準及過程之前，就將三重果菜市場搬遷塞進銀河灣計畫，還宣稱無人反對，發現民怨四起後才又趕緊發函給三重、蘆洲區民代，決定7月29日召開地方說明會，根本就是自證心虛，更讓三蘆產生區域矛盾，讓雙贏政策淪為兩敗俱傷。

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「蘆洲人不是次等公民」，李倩萍指出，市府2022年強行將水肥投注站設在蘆洲，周邊民眾至今仍聞著惡臭，蘆洲聯外道路早就擁擠不堪，三重果菜市場若強遷，大型卡車將嚴重影響蘆洲人生命與交通安全，讓蘆洲、五股、泰山交通雪上加霜；原地重建案內政部審議通過時，就包含區域交通服務水準評估，三重果菜市場幹部與多數批發商行也不願搬遷。

水河里長蘇雅祺表示，水河里是距離三重果菜市場預定地最近的地區，若強遷成真，水河里將深受其害，反對三重果菜市場遷移蘆洲。

城鄉發展局曾說明，蘆洲南北側區段徵收案自2020年8月報內政部審議後，召開6次專案小組會議，針對果菜市場搬遷涉及交通、土地使用規劃等議題討論，並於第6次會議獲小組委員共識，續提內政部土地徵收小組審議，將配合內政部決議進行再公展，此案應回歸審議專業，而非淪為政治口水。

新北市蘆洲南北側農業區區段徵收案牽涉三重果菜市場搬遷至蘆北的「銀河灣計畫」，蘆洲民眾發起反對連署，也掛反對布條抗議。（新北市議會民進黨團提供）

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