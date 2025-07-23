北科大偕政大實小木工營隊 為城市獨居蜂打造永續棲地

北科大、政大實小合作「城市蜂巢」木工營。（北科大提供）

2025/07/23 18:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕環境教育向下扎根！北科大與政大實小攜手合作「城市蜂巢：為城市獨居蜂打造庇護所」木工營隊，融合木工技術與永續環境教育，讓國小學童們可以思考城市與自然的共生之道，並以天然實木皮餘料親手製作實用蜂巢。

營隊由北科大USR種子計畫「木永續：從學習到創新」團隊執行，與政大實小教師團隊共同指導18位學生，從認識「獨居蜂」這群授粉者與城市生態出發，學習木材辨識與工具操作、蜂巢設計與實作組裝；學生需要分組合作，也要就地取材。

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而不同於蜜蜂、虎頭蜂，「獨居蜂」其實涵蓋大多數的蜂種，泛指一群不產蜂蜜的蜂，利用有限的環境空間和材料築巢，並由一隻雌蜂獨立養育後代。

USR計畫主持人、北科大木創中心副主任李昊哲表示，為引導孩子們重新看待木材餘料、挑戰他們對餘料的既有認知，進而思考如何善用地球上的有限資源？除讓學生參與木材處理過程，感受粗糙到光滑的轉變。同時也探討森林樹木在生態系統中的重要：

政大實小老師郭宗德分享，木工營隊是一堂深刻的環境教育課程，營隊所使用的材料中，有95％為天然材質，其中90％來自餘料與政大實小疏伐木料，幫助學童理解木材固碳的功能及林木疏伐的必要。

郭宗德觀察，孩子們在創作過程中，不僅發現問題，還學會了如何妥善解決，體現了社會情緒學習中人際技巧與負責任決定的能力。他表示，學童親手製作完成的蜂巢，已設置於政大實小校園裡適合孩子親近觀察的地方，未來將與校內自然課程串連，延續生態學習脈絡，成為觀察據點，為城市的生物多樣性貢獻心力。

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