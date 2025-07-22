獨家》慶建宮200週年 7/26中壢仁海宮媽祖與樂天桃猿合辦「媽祖日」公益活動

桃捷公司慶祝仁海宮建廟200週年，同步推出限量紀念聯名套票。（記者李容萍攝）

2025/07/22 23:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮奉祀天上聖母，創建於清道光5年（1825年），今年適逢建宮200週年，廟方為感念媽祖庇佑，攜手市府民政局、桃園大眾捷運公司、樂天桃猿棒球隊，將於26日在樂天桃園棒球場舉辦全國首創的「媽祖日」棒球公益活動。活動當天，「金媽祖」將搭乘桃園捷運抵達球場，並於球場門口開放「躦轎腳」祈福，完成者有機會獲得「旗開得勝平安符鑰匙圈」，數量有限，送完為止。

桃捷公司同步推出限量紀念聯名套票，此一日票卡票面結合Q版「中壢媽」與捷運吉祥物「鶇鶇」，推出紅色與金色兩款，26日當天起於機場捷運全線車站（A20除外）限量販售，每張票卡皆附贈「旗開得勝平安符鑰匙圈」，兼具收藏與實用價值。

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中壢仁海宮董事長王介禧表示，今年是仁海宮建宮200週年，廟方希望媽祖不只是駐守廟埕，更能走進生活、走進年輕世代的心中。因此選擇結合捷運與棒球，期盼透過更多互動，讓信仰文化更親民、更有趣。

「媽祖日」活動將於26日下午1點從仁海宮啟程，高76.5公分、寬55公分、重達40公斤的金媽祖神像，將由仁海宮出發，坐著鑾轎，在陣頭與鼓隊隨行下前往捷運A21環北站，預計搭乘下午2點28分列車，前往A19桃園體育園區站，下午3點安座於樂天棒球場前廣場，開放民眾「躦轎腳」，象徵傳統信仰與現代運動的跨界融合，完成的民眾可獲得「旗開得勝平安符鑰匙圈」結緣品，數量有限，送完為止。

中壢仁海宮「金媽祖日」26日將搭機捷前往樂天桃園棒球場觀戰。（記者李容萍攝）

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