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    鳳山車站開發大樓4度招商 台鐵祭6優惠拚2028營運

    台鐵今舉辦鳳山車站開發大樓「空中鳳城」招商說明會，由資產開發處長胡雅芳（中）主持。（記者陳文嬋攝）

    台鐵今舉辦鳳山車站開發大樓「空中鳳城」招商說明會，由資產開發處長胡雅芳（中）主持。（記者陳文嬋攝）

    2025/07/21 23:21

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」四度招商，台鐵祭出六大優惠，免收固定權利金，分期分區整建營運等，今辦招商說明會，增加民間投資意願，將進行後續評估，預計9月底完成招商，最快2028年第一季營運。

    全國唯一古城造型車站大樓「空中鳳城」6+10層規劃百貨、電影院、青創空間等，主打全國首座電影院火車站，台鐵推動促參ROT整建營運移轉模式，由業者開發整建並經營管理，因動線不佳、投資金額過高、負擔重、空間量體大，三度招商無人投標。

    台鐵祭出六大優惠，免收固定權利金每年550萬元，僅收取土地租金、變動權利金，更免負擔房屋稅每年1300萬元，降低整體抽成營業額，契約總年期32年不變，可優先續約15年，分3期分3區整建營運，減輕業者投資壓力。

    台鐵表示，2年先完成A棟1至3樓及電影院，或A棟1至3樓設置電影院也可，6年再完成中間3層樓，10年完成整體大樓營運，業者可以提前營運，整棟經營商辦、旅館不設限，A棟1至3樓、B棟1至2樓也可經營美食街、電影院或餐廳，強調會配合業者調整動線。

    台鐵今舉辦招商說明會，由資產開發處長胡雅芳主持，爭取民間投資，帶動地方商機，吸引百貨、超商等7家業者參加，業者對於台鐵優惠有感，增加投資意願，詢問整建期、營運期土地租金計算等問題，並實地現勘開發大樓，將進行後續整體評估。

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