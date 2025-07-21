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    「我們沒說要斷交」台南西羅殿還原衝突現場：合理懷疑普濟殿故意的

    台南市南勢街西羅殿與普濟殿爆出斷交之後，雙方都未對此做出正式回應。西羅殿今晚於廟埕公開辦「交陪境說明會」，約40間交陪境代表與圍觀民眾將近300人參與。

    台南市南勢街西羅殿與普濟殿爆出斷交之後，雙方都未對此做出正式回應。西羅殿今晚於廟埕公開辦「交陪境說明會」，約40間交陪境代表與圍觀民眾將近300人參與。

    2025/07/21 20:26

    〔記者王姝琇／台南報導〕南勢街西羅殿與普濟殿爆出斷交之後，雙方都未對此做出正式回應。西羅殿今晚於廟埕公開辦「交陪境說明會」，約40間交陪境代表與圍觀民眾將近300人參與。西羅殿總幹事陳毓文還原11日爆發衝突現場提及，合理懷疑普濟殿人員於大殿內咆哮是故意的，並列出兩廟往來狀況，強調說明會之後，西羅殿從此不再對此事發言。

    西羅殿主委王敏星帶領管委會人員一鞠躬，向近日各界關心此事的朋友們表示感謝。陳毓文說，透過網路影像，大家都了解當天請神的過程發生什麼事情，有朋友勸忍一下就過去了，但大多數希望公開說明，才決定舉辦這次說明會。

    陳毓文表示，請神當天直到上香參拜都無異狀，普濟殿總幹事洪忠義突然在廟內咆哮，提及斷交之事，並指責王敏星與副總幹事黃天寶，西羅殿人員從沒說要斷交，無奈過程中普濟殿在場的主委等人都沒有出面制止。

    陳毓文還原，普濟殿放大帖時已說明由副駕前往鑑醮，雖三番兩次透過關係想要恭迎正駕，但西羅殿都明白表示由副駕出門，甚至提前登轎，各界包括普濟殿都知曉，並非現場才請出副駕；他說，明明知道還在殿內咆哮，合理懷疑普濟殿是故意的。

    其次，廟宇對廟宇交陪與管委會對管委會的交陪，從來不是單一特定神尊與神尊的交陪；普濟殿二鎮開光迄今77年，未有百年交陪情誼之說。新營太子宮坐中位是去年會議就已知，並非致使此次事件的原因，去年會議當天，西羅殿才得知坐龍邊，並沒有表示不滿，且持續為科儀籌備、希望做到最好，全力配合王巡醮，並答應掛主普；西羅殿與普濟殿過去曾3次往來，彼此相互舉辦建醮及掛主普，並未有誰欠誰之說。原本規劃包括普度與王船出巡等，都以有史以來最高規格打造。

    陳毓文最後說，一切都經過擲筊請示主公，無奈事情發展成這樣，只能交給社會大眾公斷，公道自在人心，西羅殿從此不再對此事發言！

    西羅殿於說明會中列出兩廟往來狀況，強調說明會之後，從此不再對此事發言。（記者王姝琇攝）

    西羅殿於說明會中列出兩廟往來狀況，強調說明會之後，從此不再對此事發言。（記者王姝琇攝）

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