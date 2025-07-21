新北攜手大專院校開設AI行銷傳播課程 打造高中生跨域實作力

新北市府與銘傳大學攜手培育AI新世代行銷傳播人才課程啟動記者會大合影。（記者羅國嘉攝）

2025/07/21 13:38

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局今（21）日宣布，與銘傳大學合作開設AI新世代「行銷傳播」等跨域實作課程，結合大學頂尖師資與先進設備，如XR智能攝影棚、廣播電台、生成式AI與智慧機器人實作等資源，帶領學生從「用影音說好故事」出發，培養跨域應用與整合能力。系列課程預計10月至12月開課，9月起免費開放高中生報名。

教育局長張明文表示，課程整合銘傳大學傳播、設計、管理、電資、法律與金融科技等六大學院資源，共推出八門跨域實作課程，包含「行動短影音創作探究」、「假面創客：EVA泡棉手作設計」、「AI潮牌時代」、「Unity程式設計」、「物聯網與感測應用」、「法律與生活」、「Buy? No Buy?」以及「創新科技與永續金融」等，從創意發想到科技應用，再到法律與金融素養，協助學生建構多元能力，強化學習歷程檔案。

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銘傳大學校長李選士指出，這是銘傳首次與縣市政府進行全面性課程合作，將大學的實作能量帶入高中教育現場。如「假面創客」課程引導學生以EVA泡棉從2D轉向3D創作，「法律與生活」則透過模擬智慧法庭與自然語言辨識系統，讓學生模擬國民法官審理流程，強化公民法治素養。多元課程不僅拓展學習面向，也促進高中與大學之間的雙向鏈結。

教育局說，自2018年起推動「高中與大學共創學習媒合平臺」，目前已與30多所大專校院簽署合作備忘錄，提供逾250門免費課程，涵蓋18學群，並舉辦全國高中教育博覽會，打造跨域共學的優質網絡。此次與銘傳大學攜手，不僅建立高中與大學無縫銜接的學習機制，也讓學生在大學模擬場域中提早體驗前瞻技術與實作應用。相關系列課程報名可至「新北市高中與大學共創學習媒合平台」報名參加。

新北市府與銘傳大學攜手培育AI新世代行銷傳播人才課程啟動儀式。（記者羅國嘉攝）

新北高中高三學生鄒芷昕（左）、鄭稟燁同學（右）分享課程介紹。（記者羅國嘉攝）

新北高中學生介紹AI新世代「行銷傳播」等跨域實作課程。（記者羅國嘉攝）

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