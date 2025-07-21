抓浪犬AI助攻！嘉義縣捕捉率逾8成，效率大幅提升

嘉義縣導入AI智慧捕犬系統，捕捉效率大增。（嘉義縣政府提供）

2025/07/21 13:32

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣沿海養殖區流浪犬成群結隊，衍生追人、車安全問題，但地形空曠，抓捕浪犬往往事倍功半。為讓捕犬作業快狠準，嘉義縣家畜疾病防治所與雲林科技大學電機工程系教授陳靜茹團隊合作，開發出「犬隻動態即時辨識與警示系統」，經在義竹光電熱區試辦，捉到超過8成的流浪犬，AI助陣，成效顯著。

嘉畜所去年就與雲科大陳靜茹團隊合作，運用AIoT智慧聯網感測系統，改良巨型捕犬圍籬並結合無人機，研發出「地空AI智能捕犬系統」，去年系統正式上線，應用在布袋觀光熱區，成功解決當地困擾已久，犬隻追車、咬人及環境衛生髒亂等問題。

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今年更升級開發出「犬隻動態即時辨識與警示系統」，實現自動化精準捕捉，並與義竹鄉公所合作，應用在當地光電浪犬熱區。團隊透過無人機空拍、AI影像分析與民眾通報資料，系統可建立狗群活動熱點，規劃圍籬設置地與數量，依據地形與需求調整，搭配後續專業團隊執行控制，提供高效、人道、可複製的流浪動物管理解決方案。

嘉畜所指出，為因應犬貓零安樂政策與棄養問題，縣府成立動物保護管制隊、獸醫師醫療團與動保稽查員三大專業團隊，6年來已為近4萬隻犬貓完成絕育；累計裁罰超過120件，總金額近400萬元；去年更以2827隻捕犬量，居全國之冠（佔全國21%）。今年再升級開發出「犬隻動態即時辨識與警示系統」，實現自動化精準捕捉，捕犬量可望倍增。

嘉義縣導入AI智慧捕犬系統，試辦成效卓著。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣導入AI智慧捕犬系統。（嘉義縣政府提供）

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