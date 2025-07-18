太可惡！台南災民修屋頂爆詐騙 被騙19萬

學甲派出所副所長莊朝河說明修屋詐騙已受理報案。（警方提供）

2025/07/18 22:59

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，屋頂全掀、半掀受損的將近8000戶，不同程度屋損的也很多，其中不少人是老屋老人，多數災民只能先鋪蓋帆巾遮雨，現在也無修屋人力。台南學甲區今天（18日）傳出有位陳姓民眾為了修繕屋頂，竟被騙走19萬元，騙徒趁機發災難財，相當可惡，佳里區也傳出有民眾差點上當的案例，災民要小心。

議員謝舒凡揭露學甲修屋詐騙案，陳男受災再受詐騙，氣憤不已；學甲警分局表示，已展開偵辦此案。

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陳姓被害人是15日在臉書社團「鐵皮屋搭建」上發文，徵求鐵皮公司協助修繕屋頂並留下聯繫方式，犯嫌隨後聯繫陳男，並約在陳男家中簽訂工程承攬合約書，被害人先支付7萬元給犯嫌，因現金不足訂金的11萬元，犯嫌開車載被害人再到學甲郵局領取4萬現金補足訂金共11萬元。

被害人之後因有其他修繕工程，16日下午又在住家交付訂金8萬元給嫌犯，將給付金額寫在先前的工程合約書中，陳男分3次總共給付19萬元給犯嫌。

16日當天，其實也是犯嫌與被害人約定要搭建鐵皮屋頂，但他誆稱因臨時有事，無法調到大型機具前來，改稱今天（18日）就會調來大型機具到場幫陳男搭建鐵皮屋頂，但對方和機具今天都未出現，且聯繫不上，陳男到警局提出詐欺告訴。

學甲警方目前已調閱相關影像，追查犯嫌下落，釐清案情。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

丹娜絲造成台南許多房子屋頂破損。示意圖，與新聞事件無關。（記者楊金城攝）

丹娜絲重創台南，屋頂全掀、半掀受損的將近8000戶，未來修復要有很多人力。示意圖，與新聞事件無關。（邱永仁提供）

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