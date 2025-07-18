週六東半部「大豪雨」 沿海留意長浪

週六東半部及恆春半島，恐有大雨或局部豪雨發生的機率。（記者方賓照攝）

2025/07/18 22:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（19日）因「薇帕」颱風外圍環流影響，東半部及恆春半島有大雨或豪雨，海邊戲水注意長浪。

中央氣象署預報，週六受颱風外圍環流影響，水氣將會最多，東半部及恆春半島，恐有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其花、東山區有局部豪雨等級以上發生的機率；南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；其他地區為多雲，但午後也有局部短暫雷陣雨。同時，基隆北海岸、南部、東半部沿海、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖，亦有長浪發生的機率。

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溫度方面，週六東半部高溫為30度；西半部則可來到35度，而各地低溫約24至26度。離島的澎湖為27至33度；金門為28至35度；馬祖為27至30度。

今年第6號颱風「薇帕」，今日已發布海上颱風警報，目前颱風中心在鵝鑾鼻南南東方海面，且向西北西進行，而暴風圈也正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽、台灣海峽南部，及東沙島海面將構成威脅，預計此颱風強度有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，下週日颱風將逐漸遠離，但迎風面的東半部、恆春半島等地，持續有短暫陣雨之外；西半部也將有局部午後大雷雨發生的機會。而下週颱風離開之後，台灣仍可能長時間位於季風低壓槽區內，一直到7月底之前天氣恐都不太穩定。

紫外線指數方面，週六金門縣、澎湖縣為「危險級」；基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣為「高量級」；台東縣為「中量級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週六環境風場仍為偏東風，西半部稍易累積污染物。北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

氣象署預報颱風「薇帕」有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。（擷取自中央氣象署網站）

週六西半部高溫可來到35度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週六多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

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