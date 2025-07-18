師鐸獎名單公布 施玉琴「降龍伏心」照顧學生到人生盡頭

台中啟聰學校教師施玉琴以愛心耐心輔導聽障而態度兇狠的學生。（教育部提供）

2025/07/18 15:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部今公布114年師鐸獎獲獎名單，共有72名教師獲選。其中台中啟聰學校教師施玉琴以愛心耐心輔導聽障而態度兇狠的學生，並培育其擁有一技之長、媒合工作，持續參與關心逾10多年，甚至在學生驟逝也協助處理後事，成為教師典範。

今年師鐸獎得主包括幼兒園1名、國小27名、國中14名、高中15名、大專校院11名、特殊教育學校3名及矯正學校1名，如助叛逆學生搖身變國際學者的北市中山女高教師李明慈、照顧障礙或弱勢學生的新北雙溪牡丹國小主任徐愛鈞、屏東潮州潮昇國小教師陳靜容，以及溫暖鼓勵學生的中山大學副教授王致遠、雲科大教授溫志超等都獲選，將於9月18日頒獎。

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施玉琴是餐飲科高二導師，卻遇到一名揚言曾「殺老師」因而被轉來餐飲科的兇狠「火龍」。她透過賦予火龍任務，讓他幫忙搬書、移櫃子，用他的力氣換來全班的感謝，順利化解其暴戾之氣。後來更積極指導火龍餐飲專業課程並輔導順利考取「烘焙丙照」，讓火龍自信心大增，擺脫迷惘人生。

畢業後，施玉琴還幫忙媒合找到住家附近的公司工作，期間仍關懷協助其家庭與職場的人際溝通，火龍穩定工作長達10多年，能夠自食其力。但生命無常，正值青壯年的火龍卻因病驟逝。施玉琴甚至陪伴安慰其母協助處理後事，親視入殮並承諾火龍將持續關懷其母。

教育部表示，師鐸獎選拔分初審、決審2階段，經各縣市政府及教育部相關單位受理報名初審後，依各縣市政府教師額數比例限額推薦，再由教育部邀學者專家及社會公正人士代表組成決審小組，參酌課程發展與教學績效、班級經營暨學生輔導、教學領導、專業成長與服務熱忱、教育政策與法令推動、投注教育奉獻度、對社會影響度、行政合作與公共關係等標準評選。

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