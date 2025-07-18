水來了！台中10區停水29小時 提早1天復水

潭子區僑忠國小側門人行道600mm閥類漏水，台水緊急搶修完成並復水。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/18 13:32

[記者蔡淑媛／台中報導〕台中市潭子區僑忠國小側門人行道昨（17）日凌晨2時發生600mm閥類漏水，台水緊急搶修，台中市10個行政區部分鄰里共15.8萬戶臨時停水29小時，原定停水至今天中午，但搶修工程已於昨日中午完成並復水，多數用戶已於晚間恢復正常供水，管末及高地用戶也在今天上午恢復正常。

由於距離7月26日大罷免投票倒數，盧秀燕近日全力輔選被罷藍委，火力全開炮轟中央及民進黨，也痛罵台水停水搶修，讓「地方政府手忙腳亂」，兩個禮拜發生兩次大水管漏水停水搶修，並酸中央「一個國家的韌性不是只有軍事演習」，要求水電要穩定供應。

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對此，台水第四區處今天發表聲明，感謝台中市府協助與市民體諒，搶修與復水得以順利完成，並針對盧秀燕發言，回應將持續進行台中地區管線汰換及主要幹管的監控與維護，強化管線及閥類的韌性。

台水提醒，復水後如有個別用戶因抽水機氣塞、水表阻塞等問題造成無水，用戶可來電反映，將派員儘速協助處理。

潭子區僑忠國小側門人行道600mm閥類漏水，台水緊急搶修。（記者蔡淑媛攝）

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