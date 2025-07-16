北北基大雷雨炸裂！午後對流旺盛 15縣市大雨特報

雷達回波可以看到台北盆地對流發展相當旺盛。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/16 13:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對流雲系發展旺盛，氣象署針對北北基及西半部、宜花山區發布大雨特報，其中北北基地區大雷雨炸裂。

中央氣象署在今（16日）下午1點30分發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（16日）大台北、南投地區及西半部、宜花山區等15縣市有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

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同時氣象署也針對北北基發布大雷雨即時訊息，請當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，示警區域包含基隆市七堵區；台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區；新北市三重區、永和區、汐止區、深坑區、石碇區、萬里區，持續時間到下午2點30分。

新北市北港溪（汐止柯子林）、永定溪（石碇蚯蚓坑）、石碇溪（石碇淡蘭吊橋），台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

中央氣象署在今（16日）下午1點30分發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（16日）大台北、南投地區及西半部、宜花山區等15縣市有局部大雨發生的機率。（圖擷自中央氣象署）

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