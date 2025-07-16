環團籲違法廢棄物「倒多少罰多少」 反南投焚化爐蓋在優良茶鄉

環保團體與南投縣名間鄉民到環境部門口，抗議環保法令的刑責與裁罰過輕，難以遏止低成本高獲利的亂倒廢棄物等犯罪行為，並反對不當選址的焚化爐興建。（記者吳柏軒攝）

2025/07/16 11:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部正在進行「廢棄物清理法」及「資源循環推動法」修法，召開多場研商會議廣納各界意見，但環保團體與在地鄉民則質疑與抗議，目前修法預告版本，違法廢棄的刑罰則過輕，難起嚇阻之效，呼籲提高刑責到10年以下，應判罰棄置每噸就收3萬到6萬元，｢倒多少罰多少｣，否則現行罰金上限1500萬元，相較數億元不法獲利，不成比例。

監督施政聯盟召集人陳椒華舉例，高雄馬頭山遭非法棄置上千噸廢棄物，清除處理費上億元，高雄市環保局僅罰6萬到8萬元、台南學甲爐碴案不法利得20多億元，但負責人郭在欽被起訴至今仍未判刑，28萬噸以上爐碴也尚未清除，無法相信環境部兩法草案可有效遏止非法行為，要求重罰行為人，應繳交清除處理費才能交保，否則羈押。

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看守台灣協會秘書長謝和霖點出，修法加嚴事業廢棄物，但「再利用產品」卻忘了，舉例廢玻璃回收製成的玻璃纖維樹脂粉被棄置在土壤，溶出超標銅含量，還有高科技廠污泥丟到河床、農田、山谷、魚塭等，這些資源化產品可能「假利用真廢棄」，應同步加嚴。

南投縣名間鄉反焚化爐自救會成員陳美玲則控訴，政府垃圾管理的源頭減量與資源循環誘因不足，導致業者與地方政府選擇成本較低的焚化方式，但焚化會產生空污與有害灰渣，南投縣府還預定在名間鄉新民村蓋焚化爐，名間是台灣最大茶葉產區，此舉嚴重影響茶鄉產業，感謝白沙屯媽祖200多年來今年首次遶境到名間，讓大眾看見焚化爐爭議，疾呼反對選址不當的焚化爐。

彰化縣環保聯盟研究員林政翰表示，廢清法修法最低本刑仍維持1年，遏止效果恐有限，且舉證非法所致的污染或危害健康等，非常困難，執法單位蒐證具極高挑戰，導致在台灣非法棄置「成本極低、風險低、獲利高」，主張最低本刑應調至3年，若在農田或生態敏感區應加重至5年以上、10年以下有期徒刑；現行罰金1500萬元上限，但舉例高雄旗山非法填埋400萬噸轉爐石等，初估不法獲利8億元，或台南台糖土地遭回填7.7萬噸廢棄物，清潔處理費需10億元，建議判罰金額應採廢棄物處理費每噸3萬至6萬元標準，「倒多少罰多少」才能合理反映違法成本。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧點出，學甲爐碴案依修法只能罰3萬到15萬元，對應21億元不當利得，如何遏止？環團與名間鄉民也在環境部高呼「南投垃圾須減量，拒蓋焚化爐！」

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