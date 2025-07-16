熱帶擾動增強！專家曝各國模式路徑 週末恐顯著降雨

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，目前三家模式預報距離台灣的距離，依序是美國、德國、歐洲，三條路線對台灣影響差距很大，但距週末還有約100小時，因此這些預測都還在誤差範圍內。（圖擷自臉書）

2025/07/16 08:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對位於菲律賓東邊的熱帶擾動96W，氣象專家指出，目前預估強度有再增強的趨勢，最靠近台灣的時間會落在週五、六兩天，預計東部及南部都將是降雨熱區，若是後續路徑更靠近台灣，預測累積降雨量將更加顯著，影響的時間也將拉長到週日

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據歐洲模式模擬結果顯示，位於菲島東部外海的96W，強度有再增強的趨勢，後續將循著環境駛流場的導引，朝西北方向，接近呂宋島或通過巴士海峽前進。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」說明，在還沒進入南海前，強度都維持在輕度颱風至熱帶性低氣壓的等級；最靠近我們的時間點，會落在18、19日（週五、六）兩天。迎風面的東部（包含宜花東）、東南部及南部都是96W可能帶來的降雨熱區；尤其是山區的累積降雨。

「林老師氣象站」提到，美國模式模擬結果則是更不友善，96W不但強度更強、範圍更大，且運動路徑更靠近台灣；所以預測累積降雨量更加顯著，而影響的時間也拉長到本月20日。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，根據各國模式模擬，週五起「季風低壓」逐漸北移，並挾大量水氣；歐洲模式模擬顯示，週五至下週日的模擬路徑略往南調整，在「季風低壓」內發展之「熱帶系統」通過呂宋島北端。至於美國模擬則通過巴士海峽。

吳德榮說明，兩種模式模擬的外圍環流皆會影響台灣，有「大量降雨」的潛勢，不可輕忽。另外在下週一至週四，各國的模擬顯示，還有其他「熱帶系統」在「季風低壓」內發展，且有的離台灣很近。不過目前模式皆在調整中，需持續觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文說明，炒的非常久的週末颱風，雛形已經出現了，就是目前菲律賓東邊的低壓96W，預計週末很可能成颱。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受太平洋高壓導引，低壓96W的大方向，會往「台灣～菲律賓」這個大方向前進，週末附近是它最接近台灣的時刻，到這裡各國模式算是有共識，但具體走西北的角度，就有落差了！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，目前三家模式預報距離台灣的距離，依序是美國、德國、歐洲，三條路線對台灣影響差距很大，但距週末還有約100小時，因此這些預測都還在誤差範圍內，接下來就看哪一家模式能抓準這隻準颱風了！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也強調，無論96W怎麼走，週末東半部、恆春半島受外圍環流影響，較大雨勢是免不了，因此也建議民眾若有活動安排可以先預做心理準備。

「林老師氣象站」發文指出，根據歐洲模式模擬結果顯示，位於菲島東部外海的96W，強度有再增強的趨勢，預估最靠近台灣的時間點，會落在18、19日（週五、六）兩天。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法