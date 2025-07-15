台鐵汰換電話系統改善通訊及應變能力 預計2026年完成

台鐵「電務智慧化提升計畫」斥資4億元，汰換環島自動電話系統與有線調度電話系統。圖為舊有行控員調度電話系統操作畫面。（台鐵提供）

2025/07/15 21:43

〔記者蔡昀容／台北報導〕為提升行車安全及內部通訊效率，台鐵花費4億元進行「電務智慧化提升計畫」，2024年起汰換環島自動電話系統與有線調度電話系統，預計2026年完成。台鐵公司表示，屆時除改善通話品質、強化列車調度與緊急應變能力外，部分路段通訊可能因颱風、地震中斷，未來也能保持通訊。

台鐵全線1065公里，涵蓋242個車站，列車調度及人員聯繫依賴2大電話系統，即自動電話系統及有線調度電話系統，然而設備老舊、原廠停產，導致維修困難且通訊品質受限，這次將舊有銅纜與傳統交換機，更新改為現代化光纖及網路交換設備，提升訊號穩定度與清晰度。

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台鐵電務處副處長曾喜盤表示，舊有系統遇到天災時，例如花蓮的和仁與崇德站間土石崩塌扯斷電纜，造成小站之間通訊中斷。未來使用光纖，訊號可更快速從北迴、西部、南迴，環台一圈送達中斷的另一側。

此外，新設備用電量大幅降低，預估每年可節省電費超過30萬元，響應政府節能減碳政策；設備採用通用IP技術，維護方便、成本低，並具備高度整合性，為未來智慧服務奠定基礎。

「電務智慧化提升計畫」2024年3月21日開工，預計2026年完工，更新內容包括4套網路交換機（1+1備援）、56處交換機閘道器、4套自動交換機工作站、169台通訊閘道器、2套行車調度有線電話總機、21套調度台整合型觸控終端機及19套查修工作站主機 。

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