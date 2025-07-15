深耕屏縣杏壇逾30載 教育處長楊英雪屆齡退休

屏縣府教育處長楊英雪今天出席台灣盃火箭競賽決賽啟動誓師活動，依舊是在忙碌緊湊的行程中度過公職生涯的最後一天。（記者羅欣貞攝）

2025/07/15 20:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕從國小教師、國中教育行政人員到屏東縣政府，教育處長楊英雪深耕屏縣教育界逾30年，其中23年都在教育處服務，今年65歲屆齡退休，今（15）日是她公職生涯上班的最後一天，屏東縣長周春米特別在公開活動中提及楊「是我們的阿信」，感謝她對屏縣教育的奉獻。

屏東縣長周春米今（15）日在縣政府主持「敢衝敢飛 青年起飛」全國火箭競賽決賽啟動誓師活動時，特別向全場表示，教育處長楊英雪今天是公職服務生涯上班的最後一天，明（16）日就要退休了。

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周春米表示，祝福楊處長人生起飛，感謝她為屏東縣教育奉獻了大半人生，投入公職一開始就被分發到屏東，「是我們的阿信」， 謝謝楊處長多年來的辛勞，在她即將退休的這一刻，我們屏東的孩子也迎來了更多的選項，對夢想的追尋。

楊英雪在活動結束後接受訪問指出，在屏縣府教育處服務23個年頭，從最基層工作開始一直到接任處長，在教育領域裡，事情很多很雜，但她認為秉持一顆初心為孩子好，為老師為學校好，在執行工作時就會找到中心思想。

楊英雪接著哽咽說，心中百感交集，自己最愛的就是教育，期許同仁繼續接棒努力，透過努力讓屏縣所有的孩子可以在優質教育下學習、成長，期勉學校校長都能當提燈的引路人，照亮屏縣所有的孩子發光發熱。

楊英雪和廖麗華在2年前分別接下屏縣教育處長、副處長，廖麗華已於今年3月退休；在楊英雪退休後，處長一職將先由現任副處長吳佩珊暫代。

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