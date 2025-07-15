台南愛文進軍東京伊勢丹 創1顆近900元新高價

台南玉井的頂級愛文連續第2年在伊勢丹百貨旗下超市上架。（記者林翠儀攝）

2025/07/15 12:15

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕台南頂級愛文芒果從去年起進入日本精品超市「Queen's伊勢丹」銷售，由於市場反應極佳，今年的上架超市不但從原本3間擴大至22間，而且頂級愛文最高賣價一顆飆到4320圓（約合台幣874元），創下台灣愛文在日本單顆賣價的新高紀錄。

伊勢丹百貨是東京具有代表性的老牌高檔精品百貨公司，客層以中高收入層為主，旗下的超市「Queen's伊勢丹」自然也是貴婦的最愛。台灣芒果在日本非常受歡迎，近年對日外銷也穩定成長，台南頂級愛文受到伊勢丹青睞，去年起在伊勢丹旗下的3家超市開賣，創下佳績。

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Queen's伊勢丹今年將銷售點從去年的3家超市擴大為22家，13日起正式上架開賣並在小石川Queen's伊勢丹舉辦試吃會和記者會。台南市副市長趙卿惠率上架廠商玉井聯興合作社生產理事主席林漢維和經理林易辰等人參加，駐日代表李逸洋也到場助陣。

台南進軍日本高檔百貨公司的芒果來自玉井，玉井是愛文芒果的原鄉，林易辰介紹玉井的白堊土質，讓長出來的愛文Q彈又香氣四溢，由於今年開花時遇到大雨影響結果量，原本擔心產量減少，無法出貨，但老天幫忙總算能不辱使命，不過因為近期的丹娜絲颱風肆虐，這批芒果出貨後，就無法再追加了。

林易宸表示，今年除了愛文鮮果外，芒果果乾今年也首次上架，這兩天的銷售反應非常好，他也很開心可以讓日本消費者全年都能享用台灣芒果。

對於台南愛文在伊勢丹超市上架，今年一顆賣到近9百元台幣的高價，趙卿惠表示，這代表台南芒果的品質是「一等一」，才能獲得日本高檔精品百貨的青睞。她表示，一顆能賣到8、9百元的確是一項創舉，「過去我們的品質，都必須是最好的才能進到日本市場」，這次到日本的價格，依大小從500元到8、9百元不等，最重要的是最高品質，希望藉由這樣的行銷，讓台南的水果精品化。

李逸洋：台灣9成鳳梨銷日

李逸洋表示，去年台灣水果銷日達3332萬美元，佔出口量的4成，日本是台灣水果最大的出口市場，台灣有9成的鳳梨銷來日本市場，芒果則有3成，愛文芒果又甜又香又Q彈，受到日本消費者的喜愛，駐日代表處每年也都會訂購220箱芒果，當做中元禮品贈送給日本友人。其實台灣芒果還有很多品種，可惜現在還沒開放進口，他也會盡力爭取，讓日本消費者能早日品嚐到台灣各種美味的芒果。

台南頂級愛文在東京新宿伊勢丹百貨的超市上架，一顆售價為4320日圓，創下新高紀錄。（林易辰提供）

台南芒果連續第2年在日本精品超市「Queen's伊勢丹」上架，台南市副市長趙卿惠（右4）率上架廠商舉辦試吃會，駐日代表李逸洋（左3）到場助陣。（記者林翠儀攝）

台南市副市長趙卿惠（左）請民眾試吃台南芒果。（記者林翠儀攝）

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