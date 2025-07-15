中研院學者發現遙遠天體「菊石」 判定第9行星存在可能低

遙遠的外太陽系天體「菊石」（Ammonite）想像圖。（中研院天文所提供）

2025/07/15 11:09

〔記者楊媛婷／台北報導〕太陽系是否有第9行星，是許多學者想解開的謎團，中研院天文及天文物理研究所研究員王祥宇與陳英同博士透過觀測，分析發現暱稱為「菊石」的遙遠外太陽系天體「2023 KQ14」，但因菊石的軌道運行方向和其他星體不同，因此可判定第9行星存在可能低。

由王祥宇與陳英同主導的國際研究計畫，利用位於夏威夷的昴望遠鏡（Subaru Telescope）觀測分析，發現「菊石」的天體，研究團隊透過觀測確定菊石擁有穩定的軌道，近日點為66天文單位（au），屬於極稀有的「類賽德娜天體」（Sednoid），軌道遠在海王星重力影響之外，菊石的軌道方向，與太陽系中其他3顆類賽德娜天體相反，不僅為此遙遠天體族群的複雜性與演化歷史提供新線索，也意味著第9行星存在的可能性降低。

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論文第一作者、中研院天文所支援科學家陳英同指出，菊石為第4顆被發現的類賽德娜天體，之前已知的賽德娜天體僅有3顆，即賽德娜（Sedna, 近日點76 au）、2012 VP₁₁₃（近日點80 au）與Leleakuhonua（近日點65 au），這3顆天體的軌道暗示太陽系中可能存在一顆早已消失的行星、或仍未發現的第9行星。

陳英同指出，菊石位在過去觀測上幾乎空白的軌道參數區域，過去天文學家並不清楚這個空白的區域是因為觀測科技的限制或受到未見重力來源影響，導致該區域不存在任何天體，但隨著菊石的出現，代表科學家可透過更先進的望遠鏡等巡天設備，開始有機會在這被忽略的區域中發現天體。

陳英同表示，菊石的軌道和其他3顆類似星體都不同，若假設第9行星存在，就必須解釋為何菊石的軌道未與其他天體同一方向，因此可說第9行星存在的可能性進一步降低。

該國際研究團隊成員來自中央大學、日本國立天文台、日本近畿大學、加拿大國家研究院、韓國天文研究院、中國南京大學等的科學家，台灣則由中研院與國科會計畫支持，該研究已發表於國際期刊《自然天文學》（Nature Astronomy）。

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