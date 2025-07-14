氣膠污染無所不在 國際氣膠專家齊聚中山大學交流

「2025氣膠跨領域科學國際論壇」邀請國內外專家分享交流。（中山大學提供）

2025/07/14 12:23

〔記者許麗娟／高雄報導〕環境中的氣膠污染日獲重視，中山大學氣膠科學研究中心上週舉辦「2025氣膠跨領域科學國際論壇」，邀請國內外專家分享最新研究新知，並提醒各類氣膠污染存在於生活中各處，甚至在居家環境的空氣中，也能發現奈米量級的超細塑膠微粒，對健康造成影響。

這場氣膠跨領域科學國際論壇共有來自台灣、德國、美國、馬來西亞、印度、越南、巴基斯坦、土耳其等多個國家的與會者參與，議題觸及氣膠之多元來源，及其涉及的化學多相反應和生成、轉化機制。

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中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁指出，社會大眾近年來對於戶外各類氣膠，特別是PM2.5（小於或等於2.5微米的顆粒物質）的各類固定污染源、移動污染源的認知與覺察已有提升，但生活中仍有許多其他可能的PM2.5，甚至是PM0.1來源常被忽略，不同來源的氣膠的化學組成及形成機制各異，對環境及健康亦可能造成不同程度的影響。

王家蓁也分享在居家環境的空氣採樣中發現具有奈米量級的超細塑膠微粒，以及廢水處理場域周邊發現的生物氣膠。中山大學環境與工程研究所教授兼所長陳威翔，則詳細介紹都市和城鄉廢污水處理過程中，產生具抗藥性生物氣膠的科學機制及研究新知。

德國慕尼黑聯邦國防軍大學氣膠專家Prof. Christian J. Kähler闡述其研究團隊針對不同年齡、性別的人在進行日常或激烈運動過程中釋放到環境中的呼氣氣膠的差異，並探討室內氣流對於空氣清淨機的去除氣膠微粒效率的影響；亞洲氣膠聯盟主席Dr. Noor Zaitun Yahaya則分享如何利用人工智慧技術協助空氣品質的大數據分析。

國內外氣膠領域研究學者到訪中山大學。（記者許麗娟攝）

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