台北內湖採草莓勝地白石湖 污水處理設施啟用

市長蔣萬安出席「北市首座聚落式污水處理設施」啟用典禮。（記者方賓照攝）

2025/07/14 12:28

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今（14）天在內湖區白石湖啟用首座聚落污水處理設施，台北市長蔣萬安表示，白石湖是北市知名的採草莓勝地，假日吸引大批遊客到訪，聚落式污水處理設施的啟用，有助於改善當地環境衛生與河川水質，也提升休憩旅遊品質，極具指標意義。

衛生下水道工程處處長程培嘉簡報指出，台北市公共污水下水道用戶接管普及率達83%，內湖區名列前茅，但部分地區受山坡地形限制，沒有公共污水下水道系統，包括白石湖地區，假日遊客如織，人潮壅擠。過去住戶與商家、農場排放的污水，都是經化糞池沉澱後排放到溪流，若化糞池沒有清理好，污水直接排放，就會影響到溪水水質。

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程培嘉指出，經兩年尋找，獲得社區發展協會及里辦公處的合作，無償提供土地設置「聚落式污水處理設施」，並結合水力及太陽能的綠電互補系統，成為節能減碳、綠能永續的示範設施，改善環境衛生及河川溪流水質。

蔣萬安表示，鄰近碧山巖的白石湖，一直是北市知名的採草莓勝地，周邊休閒農場聚集，假日很多遊客到訪。此次聚落式污水處理設施是公私協力合作的最佳典範，有助改善環境衛生與河川水質，也提升休憩旅遊品質，極具指標意義。

白石湖污水處理設施今天啟用，處理過的污水經蓄水池匯集水流，可進行水力發電。（記者何玉華攝）

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