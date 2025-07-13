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    基隆信二停車場人行道天雨濕滑 重鋪高安全係數地磚

    基隆市中正公園對面的信二停車場人行道，陸續發生行人滑倒受傷；經協調，停車場業者出資重鋪防滑係數更高的地磚，近日完工。（記者俞肇福攝）

    基隆市中正公園對面的信二停車場人行道，陸續發生行人滑倒受傷；經協調，停車場業者出資重鋪防滑係數更高的地磚，近日完工。（記者俞肇福攝）

    2025/07/13 17:13

    〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆市中正公園對面的信二停車場人行道，因基隆雨季長，陸續發生滑倒受傷事故。市府今年協調停車場營運業者出資，全面重鋪防滑係數更高的地磚，盼一勞永逸；至於消防分隊前人行道，則是改成混凝土鋪面，避免因消防車進出重壓毀損。

    信二停車場面向信二路的1樓空間，分別是停車場行人出入口和信二消防分隊，兩單位分界處的人行道，因為有坡度，加上地磚雨天濕滑，從2020年底迄今，接連傳出路人雨天時路過滑倒。

    基隆市政府原打算爭取中央補助全面整修，但作業進度不如預期。民進黨基隆市議員鄭文婷2024年10月間曾邀集交通處、工務處和消防局人員會勘，商討對策。市府後來在人行道鋪上大面積黑色軟墊，避免再有人受傷，並由交通處協商停車場營運廠商出資，全面整修停車場周邊人行道。

    基隆市交通處長陳耀川今天（13日）表示，信二停車場人行道工程即將完工，人行道採用符合抗滑係數標準的地磚重鋪，不僅提升行人雨天行走安全，並兼顧美觀與耐用性。

    而信二消防分隊前人行道只敲除原有地磚，並未重鋪，改設高強度混凝土鋪面，不僅可承受消防車通行，同時提升表面摩擦力、降低濕滑風險，保護行人安全。

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