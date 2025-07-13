今各地高溫上看36度 苗栗以南明起有短暫陣雨

今日各地高溫約32至35度，大台北、南部及東南部容易有局部36度以上高溫。（資料照）

2025/07/13 06:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（13日）太平洋高壓勢力偏強，午後雷陣雨範圍減少，各地大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午南部地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今天的氣溫會比昨天再高一些，各地高溫約32至35度，大台北、南部及東南部容易有局部36度以上高溫，東南部有機會發生焚風，民眾在戶外活動請注意防曬多補充水分。

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空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週一（14日）、週二（15日）水氣增多，風向為西南風，苗栗以南地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。週三（16日）、週四（17日）各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。

週五（18日）、週六（19日）環境轉偏東風，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 26 ~ 33 27 ~ 32 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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