裝不下了！曾文水庫調節放水 超過2座南化水庫

加大調節性放水量期間，曾文水庫開啟閘門，進行溢洪道放水。（南水分署提供）

2025/07/12 22:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受到中颱「丹娜絲」與低壓帶、西南風等接力影響，為曾文水庫上游帶來豐沛水氣，水情大進補，迅速突破滿水位，持續實施調節性放水，3天累計達1.7億立方米，相當於2座南化水庫的有效蓄水量，顯見降雨之劇烈。

低壓帶遠離，今天開始放晴，由於連日降雨，包含曾文、烏山頭，以及南化等3大水庫，目前全滿，蓄水率都是100％。

請繼續往下閱讀...

水利署南區水資源分署統計，本月7日以來，曾文水庫上游累積降雨約469毫米，讓原本就已超過8成的蓄水率持續飆升，迅速來到滿水位。

上游持續降雨，曾文水庫進水量累計逾2億立方米，裝不下了，透過調節性放水的操作，進行水情管控。

南水分署依照上游降雨情形，採發電防水、防淤隧道放水，甚至打開閘門，進行溢洪道放水，最高每秒合計達1550立方米。

雖然雨勢暫歇，但目前曾文水庫仍以每秒150立方米，進行調節性放水，籲請下游居民遠離河岸，確保安全。

南水分署觀測，截至今夜10點，曾文水庫的水位標高達228.49公尺，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾5.43億立方米。

供應民生用水的南化水庫，水位標高180.06公尺，仍超過滿水位，有效蓄水量為8553萬立方米。

加大調節性放水量期間，曾文水庫開啟閘門，進行溢洪道放水。（南水分署提供）

實施調節性放水後，目前曾文水庫仍是滿水位。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法