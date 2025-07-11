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    全台四大區票選觀光亮點 可抽萬元旅遊金、住宿券、Taiwan PASS旅遊套票

    7月11日至12日各推薦單位於台北車站1樓大廳舉辦亮點市集，向現場旅客拉票及推介各大亮點。（觀光署提供）

    7月11日至12日各推薦單位於台北車站1樓大廳舉辦亮點市集，向現場旅客拉票及推介各大亮點。（觀光署提供）

    2025/07/11 16:17

    〔記者吳亮儀／台北報導〕觀光署今天（11日）宣布，展開為期三週的網路票選活動至7月31日截止，民眾投票選出最具魅力的觀光亮點，最後全民參與及專家評審，將選出「十大觀光亮點獎」、「最佳國際推獎」、「最佳國旅創新獎」及「最佳人氣獎」等32個獎項，參加投票的民眾也可有抽獎機會，獎品包括萬元旅遊金、住宿券、Taiwan PASS旅遊套票等。

    由中央政府各部會、地方政府及民間公益法人觀光資源合作推動第2屆「觀光亮點獎」，全台共有52個單位推薦191處亮點進行參選。觀光署也推出「亮點選讚週週抽」活動，民眾可每天上網投票，投票期間每週抽出萬元旅遊金，總價值超過30萬元獎項，票投越多中獎機會越高。

    這屆觀光亮點獎票選活動分為「北台灣」、「中台灣」、「南台灣」、「東台灣及離島」等4大區域進行投票，每個區域每天可選擇2處最喜愛的亮點，也就是每天最多可投8票，每投1票即可獲得「亮點選讚週週抽」每週1次抽獎機會，週週抽出萬元旅遊金、住宿券、Taiwan PASS旅遊套票、超商禮券、下午茶券及各推薦單位加碼好禮。

    觀光署在今、明兩天也在台北車站一樓大廳舉辦展示活動，各推薦的單位都在1樓大廳舉辦亮點市集，向現場旅客拉票及推介各大亮點。

    觀光署補充，第1階段初選，將結合票選結果與專家評審成績選出前30名進入第2階段決選，再透過現地勘查評審出「十大觀光亮點獎」，預計於10月中旬公布各獲獎亮點。更多第2屆「觀光亮點獎」票選活動與推薦亮點旅遊資訊，請至「觀光亮點獎」活動網站（https://spotlightaward.taiwan.net.tw）查詢。

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