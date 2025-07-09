丹娜絲浩劫！台南珍貴老樹倒4株 2株榕樹救不活

南市編號139的榕樹，位在後壁區教養院內，整棵倒伏救不活。（南市農業局提供）

2025/07/09 22:32

〔記者楊金城／台南報導〕台南市列管珍貴老樹計338株，此次丹娜絲風災讓老樹重創，因強風倒伏有4株，許多老樹普遍有斷枝落葉情形，台南市農業局今（9日）邀請樹保委員會勘老樹，倒伏老樹中有2株救不活，另2棵評估有無搶救可能。

珍貴老樹是許多人的生活回憶，在樹下遊戲、乘涼談天說地，甚至是被奉為樹王公。南市編號168的榕樹，位在麻豆區安業國小校內，不敵丹娜絲的強風，造成整株樹木倒伏，編號122在鹽水區鹽水國小的1棵黑板樹倒伏，今天下午會勘後，還要再評估有否合適搶救方式。

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而南市編號139的榕樹，位在後壁區教養院內，榕樹整株倒伏，會勘發現罹患褐根病，其根系腐朽嚴重，評估扶正後也難以存活，只能忍痛移除；編號131的榕樹，位在佳里區應元宮，榕樹倒伏，同樣罹患褐根病，根系腐朽嚴重，會勘評估扶正難以存活。

位在白河區廣濟宮後方列管老樹編號161的1株榕樹，原通報倒伏壓損鄰房，會勘發現幸僅是斷枝，主幹未折斷；位在安平區中興街、珍貴樹木199號的桑樹傾斜，已經扶正，後續須照料。

麻豆區安業國小校內的珍貴老榕，不敵強風，連根拔起。（記者楊金城攝）

台南麻豆區安業國小校內的老榕樹，被強風吹伏。（記者楊金城攝）

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