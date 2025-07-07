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    丹娜絲遠離台灣！首個嘉義登陸颱風 氣象署：風、雨未破紀錄

    丹納絲颱風強風、強降雨情況。（中央氣象署提供）

    丹納絲颱風強風、強降雨情況。（中央氣象署提供）

    2025/07/07 18:18

    〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風持續遠離台灣，中央氣象署已在今日傍晚5時30分解除海上颱風警報。中央氣象署科長劉宇其指出，丹娜絲颱風從生成到侵襲台灣的時間相當短，且路徑罕見，也是有紀錄以來首個自嘉義登陸的颱風，對各地帶來相當顯著的強風與降雨，但這次觀測到的風力、雨量均未破歷史紀錄。

    丹娜絲颱風中心今日下午5時位於馬祖的東北方約220公里處，以每小時6轉10公里速度，向北北西轉西南西進行，持續遠離台灣，7級風平均暴風半徑已縮小至60公里。劉宇其表示，丹娜絲颱風的整體路徑與暴風圈都已經脫離台灣附近海面，因此氣象署稍早已解除海上颱風警報。

    劉宇其說，丹娜絲颱風自生成至侵襲台灣的時間相當短，在7月4日上午8時形成熱帶性低氣壓後，迅速在5日清晨2時生成輕度颱風，距離台灣不到500公里，氣象署也在同日上午發布海上颱風警報，並於當天晚間發布陸上颱風警報。

    丹娜絲颱風在接近台灣期間持續增強，並於6日中午增強為中度颱風，暴風圈下半天起籠罩澎湖及台灣南部陸地，颱風中心則在同日深夜自嘉義布袋登陸，移動路徑相當少見，也是1958年以來第一個從嘉義地區登陸的颱風。

    劉宇其表示，丹娜絲颱風為澎湖與雲嘉南地區帶來強風，且台南人工測站在颱風中心登陸前測得13級強陣風，為該測站1897年設站以來第3強的風力，颱風登陸點附近的雲林口湖則曾測得17級強陣風，嘉南的鄰近沿海、澎湖東吉島也測得16級強陣風，後隨著颱風往雲嘉內陸移動，內陸地區也陸續有強風出現。

    雨量方面，劉宇其說，颱風接近過程中，東半部跟恆春半島出現顯著降雨，恆春半島牡丹、台東達仁分別有500、600毫米以上累積雨量。

    陸上強風特報。（中央氣象署提供）

    陸上強風特報。（中央氣象署提供）

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