苗縣府爭取新建總圖書館 中央核定4.8億元

苗栗縣警局辦公大樓將異地興建，現址將新建縣立總圖書館。（記者張勳騰攝）

2025/07/07 14:19

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局廳舍獲中央補助將異地新建，苗栗縣政府規劃利用搬遷後的警察局廳舍基地推動興建苗栗縣總圖書館，估計經費約12億元，縣府透過教育部競爭型計畫補助爭取6億元經費，中央已同意補助4.8億元，建造完成後，將成為苗栗市新地標。

苗栗縣警局辦公大樓興新建工程，預計8月底完成招標，新建苗栗縣總圖書館，還要等苗縣警局新建辦公大樓完工後，才會開始興建。

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苗栗縣立圖書館於1983年落成啟用，曾於2000年內部整修，但建物老舊、空間也略嫌不足，縣長鍾東錦規劃利用即將辦理縣警察局異地新建後約3千坪現址基地，推動興建地上4層、地下1層的現代化苗栗縣總圖書館。

鍾東錦在臉書表示，透過立委陳超明、邱鎮軍，以及苗縣府的積極爭取，教育部已核定4.8億元經費，用以打造苗栗新地標，一座充滿嶄新設計語彙的縣立圖書總館。

依鍾東錦的構想，新總圖書館除了租、借、藏書功能，還有教育推廣展演、咖啡廳、AR/VR功能以及各種人文裝置藝術等，提供民眾完整舒適的閱讀體驗，也讓苗栗市的生活機能及城市價值，與其他鄉鎮做出區隔，成為苗栗縣的大腦，也是核心之都。

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