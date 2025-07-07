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    壽司郎罰20萬！台北市勞動局公布違反勞基法裁罰結果

    台北市勞動局公布五月份違反勞基法裁罰結果，壽司郎共被罰20萬元。（資料照，記者黃旭磊攝）

    台北市勞動局公布五月份違反勞基法裁罰結果，壽司郎共被罰20萬元。（資料照，記者黃旭磊攝）

    2025/07/07 12:11

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市勞動局公布五月份違反《勞基法》裁罰結果，共有98間單位遭裁處，總罰鍰金額381萬元，其中，受最高裁處的台灣壽司郎股份有限公司共被罰20萬元。勞動局表示，開罰只是手段，輔導企業法遵才是核心價值，並呼籲雇主守法，勿讓開罰成常態。

    勞動局說明，114年5月份罰鍰金額前5名，依序為台灣壽司郎股份有限公司（20萬元）、怡通行銷科技股份有限公司（15萬元）、利安達平和聯合會計師事務所（11萬元）、翟家玉即大紅豆食品行（11萬元）、台隆賓士汽車股份有限公司（10萬元）、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院（10萬元）、台隆賓士汽車股份有限公司（10萬元）。

    勞動局指出，台灣壽司郎股份有限公司因使勞工延長工時，未依法給付平日及休息日延長工時工資，全月延長工作時間超過法令46小時之規定上限及休假日出勤未依法加倍發給工資等，分別違反勞動基準法第24條第1項、第2項、第32條第2項及39條規定，各遭裁處5萬元，合計遭裁處20萬元。

    勞動局表示，透過各項專案檢查，持續監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益，是勞動局重點工作項目之一。雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。

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