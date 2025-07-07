丹娜絲颱風》全國2死334傷 停電最高達49萬戶

丹娜絲颱風來襲，中央災害應變中心今天上午舉行第7次工作會報，由內政部長劉世芳主持。（記者陸運鋒攝）

2025/07/07 09:21

〔記者陸運鋒／新北報導〕丹娜絲颱風來襲，中央災害應變中心今天上午舉行第7次工作會報，由內政部長劉世芳主持，據統計，截至今天上午8時，颱風造成全國2死334人受傷，曾停電49萬5770戶（已修復10萬7351戶，待修復38萬8419戶），曾停水6萬8367戶（已復水5萬1399戶，待修復1萬6968戶），累計積淹水災情200件（未退水20件）。

中央災害應變中心指出，2死名單均來自台南，7日凌晨2時許，台南市60歲陳姓病患因家中停電，致呼吸器沒電，經救護車送奇美醫院，到院時OHCA（到院前心肺功能停止）；7日凌晨4時許，台南市陳姓父子駕駛農具車賣水果，因風大撞到遭颱風吹倒路樹，69歲父親OHCA，送成大新化分院。

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未列入颱風死亡災情：7日清晨6時許，嘉義縣34歲女性駕駛於國道3開車自撞，送大林慈濟醫院，到院時OHCA。未列入颱風災情：7日凌晨3時，宜蘭縣南澳鄉「海岸大橋」出海口附近海域葉姓男子捕魚遭海浪捲走，消防局持續搜尋中，本案不列入颱風災情。

中央災害應變中心統計，總災情2270件，包括路樹倒塌579件、廣告招牌165件、道路隧道32件、鐵路、橋梁11件、高鐵捷運災情1件、土石12件、建物毀損336件、水利設施4件、民生基礎設施624件、車輛、交通事故12件、火災5件、其他災情489件。

此外，累計撤離人數共3483人、收容安置580人，電信中斷9653戶（已修復2432戶、待修復7221戶），基地台受損907座（已修復211座、待修復696座）。

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